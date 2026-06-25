6·25 직후 선감학원서 10년 강제노동…국가 7억 8천여만 원 배상

▲ 2023년 선감학원 유해발굴 현장

6·25 전쟁 직후 10년간 선감학원에 수용돼 강제노역과 가혹 행위를 당한 피해자에게 국가가 총 7억 8천여만 원을 배상하라는 법원 판단이 나왔습니다.서울중앙지법 민사941단독 곽경평 부장판사는 지난 3월 선감학원 피해자 A 씨에게 국가와 경기도가 2억 8천600만 원을 공동으로 배상하라고 판결했습니다.A 씨는 지난해 9월 선행 소송에서 5억 원 배상 판결을 확정받은 바 있어 총배상액은 7억 8천600만 원이 됐습니다.선감학원은 경기도 안산시에 위치한 섬 선감도에 설치됐던 부랑아 수용시설입니다.1942년 일제강점기에 개원했으나 해방 후 1946년부터 관할권이 경기도로 이관돼 사실상 국가가 운영했습니다.당시 정부는 6·25전쟁으로 가족과 분리돼 보호받지 못한 채 배회하는 아동이 급증함에 따라 치안 안정 및 부랑아 근절 대책 일환으로 아동들을 선감학원에 강제수용했습니다.수용된 아동들은 고립된 환경 속에서 임금을 받지 못한 채 강제노역에 동원됐고 폭력 등 가혹행위를 당했습니다.4천 명 넘는 소년들이 끌려왔고 이 중 수백 명이 목숨을 잃었습니다.A 씨는 한국전쟁 직후인 1955년 9월부터 1965년 8월까지 10년가량 선감학원에 수용됐습니다.당시 8세였는데 수용 중에는 뽕잎을 따 누에치기 하거나 밭에서 농사를 짓는 등 강제노역에 동원됐습니다.A 씨는 수용 기간 폭행을 당하면서 척추를 다쳤고 트라우마로 악몽을 꾸거나 수면장애 등 후유증을 겪었습니다.재판부는 대한민국과 경기도의 공동 불법행위로 인한 손해배상 책임을 인정했습니다.그러면서 "피고 경기도는 선감학원을 운영하면서 아동의 신체 자유를 침해하고 노동력을 착취했으며, 피고 대한민국은 이러한 경기도의 행위를 관리·감독하지 않은 사실을 인정할 수 있다"고 했습니다.이어 "선감학원 강제수용 사건은 국가와 지방자치단체가 적극 개입해 장기간 이루어진 중대한 인권침해 사안"이라며 "그 위법성의 정도가 중하고 유사한 인권 침해행위가 다시 자행되지 않도록 억제 및 예방할 필요성이 크다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)