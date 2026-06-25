미 국무장관 "레바논 정규군 통제 지역 늘면 이스라엘도 병력 뺄 것"

▲ 쿠웨이트 방문한 마코 루비오 미국 국무부 장관

마코 루비오 미국 국무부 장관은 현지 시각 24일 미국-이란 종전 합의 이행의 변수로 떠오른 레바논 내 이스라엘군 철수 문제와 관련해 이스라엘의 현지 주둔 필요를 사실상 인정하면서 레바논 정규군의 역할을 강조했습니다.중동을 순방 중인 루비오 장관은 이날 두 번째 방문국인 쿠웨이트에서 기자들과 만난 자리에서 "이스라엘이 레바논에 있는 유일한 이유는 (이란의 대리세력인) 헤즈볼라가 그곳에서 로켓과 드론을 (이스라엘에) 발사하기 때문"이라고 지적했습니다.이어 "레바논 (정규)군과 합법적이고 주권을 가진 레바논 정부가 점차 더 많은 자국 영토를 통제·확보해야 한다"며 "레바논군이 더 많이 확보할수록 헤즈볼라의 통제 지역은 줄고, 그만큼 이스라엘도 레바논에서 (점령지역을) 줄일 것이다. 그게 이번 협상의 핵심"이라고 말했습니다.루비오 장관이 언급한 '협상'은 이스라엘과 레바논 정부가 미국에서 국무부 중재 아래 벌이는 평화 협상을 의미합니다.이 협상은 전날 재개됐는데, 루비오 장관은 "오늘도 내일도 계속될 것"이라고 밝혔습니다.루비오 장관은 "협상에서 논의된 사안 중 하나가 '시범 구역'(pilot zones)의 설치"라며 "레바논군이 (이스라엘 점령지에) 들어가 통제권을 확보하고 치안을 유지한 뒤 다음 시범 구역으로 이동"하는 방식이라고 설명했습니다.미국·이란 종전 양해각서(MOU) 이행을 위한 후속 협상이 진행되려면 이스라엘군이 레바논 남부의 점령지에서 철수해야 한다는 게 이란의 요구입니다.이란 협상 대표단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 이날 "우리에게 레바논의 휴전은 이란의 휴전만큼 중요하며, 나아가 레바논 전쟁 종식은 이란 전쟁 종식만큼이나 중요하다"고 이스라엘의 철군을 압박했습니다.루비오 장관은 국제원자력기구(IAEA)의 핵 사찰 수용은 "이란이 한 약속이고, 반드시 지켜야 할 약속"이라며 사찰단의 이란 재입국이 "가능한 한 빨리" 이뤄져야 한다고 거듭 강조했습니다.이란이 추진하는 호르무즈 해협의 통행료 징수에 대해서도 "국제수로를 이용하는 데 돈을 부과하는 어떤 메커니즘에도 전 세계가 반대할 것"이라며 "해협 이용에 통행료나 수수료를 부과하는 것을 지지하는 나라를 전 세계 어디에서도 알지 못한다"고 말했습니다.루비오 장관은 이란의 미사일·드론 역량 제한이 MOU에 명시되지 않았다는 지적에 "역내(걸프지역) 오랜 동맹국들의 안보를 훼손하는 어떤 일도 하지 않을 것"이라고 답했습니다.루비오 장관은 비핵화 방안 등을 논의할 이란과의 실무회담은 이달 29일 또는 30일 스위스에서 열릴 것이라면서 핵과 제재 등 분야별로 진행된다고 밝혔습니다.루비오 장관은 "그들(협상단)은 여러 주제별 작업반으로 나뉘어있다. 그들은 스위스로 돌아갈 것"이라며 "(양국) 작업반은 다시 모일 것이며, 내 생각에는 30일일 것"이라고 전했습니다.미국·이란은 지난 14일 MOU에 서명한 뒤 지난 주말 스위스 뷔르겐슈토크에서 MOU를 이행하기 위한 고위급 회담을 연 데 이어 23일까지 첫 실무 회담을 했습니다.루비오 장관은 이란이 석유 판매에 대한 60일간 제재 면제를 받으면서 수출대금을 군사적으로 사용할 수 있다는 우려에는 "그것은 (비핵화 약속 이행과) 주고받는 과정"이라고 말했습니다.그러면서 "그들이 약속을 지키지 않으면 대통령은 다양한 선택지를 갖고 있다"며 "제재 면제를 되돌리는 것도 포함된다"고 덧붙였습니다.루비오 장관은 전쟁 중 러시아에 대한 석유 제재를 일부 완화한 데 대해선 "일시적 조치였고, 세계 시장 안정을 돕기 위한 것이었다"며 "유가가 하락하고 있기 때문에 그것(완화 조치 종료)은 분명 대통령이 사용할 수 있는 선택지"라고 밝혔습니다.루비오 장관은 "결국 만료 시점이 가까워지면 대통령이 결정해야 할 문제"라며 "(유가 하락) 추세가 계속되면 대통령이 결정을 내릴 때 그것을 고려해야 할 것"이라고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)