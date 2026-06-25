마이크론, 분기 매출 4배로 껑충…최고 기록 경신에 반도체주 '들썩'

▲ 마이크론

미국 메모리 반도체 회사 마이크론이 인공지능(AI) 시대 세계적인 메모리 수요 급상승에 힘입어 또다시 사상 최고 분기 매출을 기록했습니다.주가는 시간 외 거래에서 15% 넘게 급등했습니다.마이크론은 회계연도 3분기(3∼5월) 실적 집계 결과, 매출이 414억 6천만 달러(약 64조 원)를 기록해 지난해 같은 기간의 93억 달러 대비 345.7% 증가했다고 현지 시각 24일 공시했습니다.이는 시장조사기관 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 예상치인 358억 4천만 달러를 웃도는 것으로, 종전 최고 기록이었던 2분기 매출 238억 6천만 달러를 경신한 실적입니다.가장 많은 매출액을 올린 영역은 핵심 제품인 고대역폭메모리(HBM)가 포함된 '클라우드 메모리' 사업 부문으로 137억 7천만 달러를 기록했습니다.'코어 데이터센터' 부문과 '모바일 클라이언트' 부문은 각각 115억 2천만 달러, 자동차·산업용 부문은 46억 3천만 달러의 매출을 올렸습니다.AI 데이터센터에서 시작한 메모리 수요 증가가 일반 데이터센터, 모바일 기기, 자동차·산업용 등 전 메모리 영역으로 확장하는 모양새입니다.영업이익률은 지난해 같은 기간 26.8%에서 81.2%로 치솟았습니다.이는 직전 분기의 69%보다도 10%포인트 넘게 높아진 수치입니다.조정 주당순이익(EPS)도 25.11달러로 월가 컨센서스인 20.78달러를 크게 웃돌았습니다.마이크론은 이 같은 상승세가 4분기(6∼8월)에도 이어져 매출이 500억 달러를 기록할 것으로 내다봤습니다.이 예상대로면 시장 기대치인 435억 8천만 달러를 상당한 격차로 넘어서게 되는 겁니다.마이크론은 6세대 'HBM4'가 고객사 플랫폼에 대량 탑재되고 있고, 7세대 'HBM4E'의 개발도 차질 없이 진행돼 내년 양산에 들어갈 것으로 예상된다고 밝혔습니다.산자이 메로트라 최고경영자(CEO)는 "최고 기록을 달성한 3분기 실적과 이보다 더 강력한 4분기 전망은 AI 시대에 메모리의 전략적 가치를 반영한 것"이라며 "다년간의 전략적고객협약(SCA)은 마이크론의 견고한 실적의 지속성과 예측가능성을 높여줄 것"이라고 강조했습니다.이날 정규장에서 전일 종가 대비 0.3% 하락을 기록한 마이크론은 실적 발표 이후 시간 외 거래에서 15% 넘게 상승해 미 동부 시간 오후 4시 50분 기준 1,213달러선을 오르내리고 있습니다.(사진=연합뉴스)