[날씨] 중부·내륙 강한 소나기…돌풍·우박 동반

오늘(25일)은 전국이 30도를 밑돌며 크게 덥지 않겠는데요.



강한 소나기에 대비해 주셔야겠습니다.



오늘 낮부터 밤사이 중부와 남부 내륙을 중심으로 소나기가 예상됩니다.



예상되는 소나기의 양은 5에서 60mm 내외가 되겠고 강원 내륙과 산지에는 최고 80mm의 많은 양이 예보돼 있습니다.



이렇듯 이번 소나기 중부와 경북 북부를 중심으로 시간당 30mm로 강하게 쏟아질 수 있겠고요.



곳에 따라 돌풍과 벼락, 우박이 동반될 수 있어 주의하셔야겠습니다.



한편 동해안 지역은 5에서 10mm 정도의 비가 더 내리다 낮에는 대부분 그치겠습니다.



오늘 전국 가끔 구름 지나겠고요.



영남과 제주는 대체로 흐리겠습니다.



당분간 제주 해안은 너울이 강하게 밀려들겠습니다.



현재 기온 대부분 지역 20도 안팎으로 어제와 비슷하게 시작하고요.



한낮에 서울과 전주 27도, 대구 25도에 머물며 더위가 주춤하겠습니다.



내일은 일부 내륙 지역에 소나기가 주말에는 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다.



(박세림 기상캐스터)