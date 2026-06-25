1. 오늘 운명의 남아공전…"비길 생각 없이 무조건 승리"



우리 축구대표팀이 오늘(25일) 남아프리카공화국과 조별 리그 3차전을 치릅니다. 홍명보 감독은 선발 명단 변화를 예고하면서 "비길 생각 없이 무조건 승리"하겠다는 각오를 밝혔습니다.



2. "이란, '호르무즈 통행료 안 받고 있다' 통보"



트럼프 미국 대통령이 이란으로부터 호르무즈 통행료를 징수하고 있지 않다는 통보를 받았다고 밝혔습니다. 또 향후 이란에 투입될 IAEA 사찰단에 미국인이 포함될 것이라고 말했습니다.



3. '강제 가입 의혹' 이만희 신천지 총회장 구속



신천지 신도들을 국민의힘 당원으로 강제 가입시켰다는 의혹을 받는 이만희 총회장이 밤사이 구속됐습니다. 법원은 증거를 인멸할 가능성이 있다고 판단했습니다.



4. '호남 포함 지방에 제2 반도체 단지'…29일쯤 발표



김용범 청와대 정책실장이 호남을 포함한 지방에 제2의 반도체 단지를 조성하는 방안이 마무리 단계라고 밝혔습니다. 다음 주 월요일인 29일 구체적인 계획이 공개될 걸로 예상됩니다.