청장 사직에 무더기 징계까지…뒤숭숭한 소방청

▲ 광주 광산소방서

최근 조직 수장이 물러난 데 이어 음주 강요와 감찰 묵살 의혹으로 무더기 징계가 예상되면서 소방청 내부 분위기가 뒤숭숭해졌습니다.어제(24일) 정부에 따르면 국무조정실 정부합동 공직복무점검단은 이날 소방청 조직문화를 전근대적이라고 질타하며 소방청 본청 2명, 광주소방안전본부 6명, 광산소방서 9명 등 총 17명에 대한 징계처분을 요구했습니다.작년 10월 28세 나이에 스스로 목숨을 끊은 광산소방서 A 소방교에게 회식과 음주를 강요하거나 성적으로 불쾌감과 수치심을 주는 언행을 하고, 유족 측 감찰 요구를 묵살하는 등 그의 죽음에 책임이 있다는 이유에서입니다.A 소방교는 2024년 7월부터 사망 직전까지 15개월에 걸쳐 24차례 음주 회식에 참석해 폭탄주를 '원샷' 해야 했고, 남성 상사 옆자리에 앉도록 지시받고 이들을 '오빠'라고 부르도록 강요받았습니다.A 소방교는 사적인 심부름까지 해야 했습니다.해외여행을 가면 상사 선물을 사야 했고, 상을 당한 상사를 위해 빈소 상차림을 맡아야 했습니다.A 소방교가 세상을 떠난 뒤 유족의 감찰 요구도, A 소방교 연인의 문제 제기도 충실히 처리되지 않았습니다.지난달 12일 국가공무원노조 소방청지부가 민원을 제기한 뒤로도 한 달 넘게 관련자 대면 조사가 이뤄지지 않은 것으로 조사됐습니다.한술 더 떠 점검 과정에서 광산소방서 내 사행 행위가 적발되기도 했습니다.소명을 했다고는 하지만 개인 비위 의혹으로 감찰받던 김승룡 전 소방청장이 취임 3개월 만에 사표를 낸 데 이어 악재가 겹치면서 소방청 내부 분위기가 엉망이 됐다는 얘기가 흘러나옵니다.소방청 관계자는 "갑질 의혹은 하나라도 나와서는 안 되고 전근대적 조직문화가 있다면 발본색원해야 할 것"이라며 "국민 안전을 위해 봉사해야 하는 조직인만큼 사기가 중요하다"고 말했습니다.소방청은 조직문화 혁신 태스크포스(TF)를 구성해 전국 소방공무원을 대상으로 직장 내 괴롭힘 실태를 조사할 방침입니다.