뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'종로 금은방 사기' 피해액 100억 원 넘는다고?…서울청 수사

유영규 기자
작성 2026.06.25 05:18 조회수
'종로 금은방 사기' 피해액 100억 원 넘는다고?…서울청 수사
▲ 금은방 주인

서울 종로구 금은방 주인이 금과 곗돈을 가로챘다는 의혹과 관련해 피해 규모가 100억 원이 넘을 것으로 추정되자 서울경찰청이 직접 수사에 나섰습니다.

어제(24일) 언론 취재를 종합하면 지난 3일 혜화경찰서에 처음으로 접수된 이 사건은 서울경찰청으로 이관됐습니다.

경찰이 현재까지 파악한 피해 주장 금액만 100억 원이 넘으며, 비슷한 내용으로 최소 140건의 고소장이 접수됐습니다.

피해자들은 "금을 맡기면 배당을 주겠다"는 금은방 주인의 말을 믿고 금을 맡긴 것으로 알려졌습니다.

또 곗돈을 맡긴 피해자들도 있습니다.

피해자들이 모여있는 메신저 채팅방에는 190명이 넘는 사람들이 모여있습니다.

피해를 보았음에도 아직 고소장을 접수하지 않은 경우도 있어 피해 규모는 더 커질 수 있습니다.

박정보 서울경찰청장은 지난 15일 정례간담회에서 "피의자가 도주한 건 아닌 것 같다"며 "고소인 조사를 진행 중이고, 피의자도 변호인을 선임해 대응하고 있다"고 설명했습니다.

경찰은 정확한 사건 경위 등을 조사해 수사를 이어 나갈 방침입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지