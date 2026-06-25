"당심만 볼 것" 연임 도전 공식화…문재인 만난 정청래

<앵커>



민주당 정청래 대표가 대표직을 내려놓으면서 연임 도전을 사실상 공식화했습니다. 사퇴 직후에는 문재인 전 대통령을 만났습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



8.17 전당대회준비위원회 구성을 이틀 앞두고, 어제(24일) 오전 열린 민주당 최고위원회의.



정청래 대표는 며칠간 불면의 밤을 지새웠다며 당 대표직을 내려놓겠다고 밝혔습니다.



'연임 도전'의 출사표처럼 들리는 말도 했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 그 길이 비록 험난한 고난의 가시밭길일지라도 오직 민심, 오직 당심만 보고 저의 길을 갈 테니….]



일부 친명계의 반대 기류를 의식한 듯 이재명 대통령에 대한 의리도 강조했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 누가 뭐래도 이재명 대통령을 끝까지 지킬 사람은 저 정청래입니다.]



'이재명 정부는 중도 실용을 주창하지만, 한시도 개혁의 과제를 멈출 수 없다'며 검찰개혁 등의 선명성도 앞세웠습니다.



친명계와 친청계 최고위원들 사이에서는 공개적인 설전이 벌어지기도 했습니다.



[강득구/민주당 최고위원 (친명계) : 민주당은 이재명 정부와 한배를 타고 있습니다. 배의 선장이 둘일 수 없습니다.]



[문정복/민주당 최고위원 (친청계) : 이재명 대통령은 대한민국호의 선장이시고요. 저희 민주당호의 선장은 정청래 당 대표이십니다.]



오후에 정 대표는 서울 국제도서전을 찾아갔습니다.



[정청래/민주당 대표 : 아, 대통령님 언제 오시나?]



이 행사 참석차 서울에 온 문재인 전 대통령을 사전 조율 없이 만나러 간 건데, 한참 기다리다 문 전 대통령을 만나 이야기를 나눈 정 대표는 만남 이후, "따뜻하게 손을 잡아주셔서 온기를 느낄 수 있었고, 등을 도닥거려 주셨다"고 기자들에게 말했습니다.



당권 경쟁자로 꼽히는 김민석 국무총리와 송영길 의원이 '반정청래 연대'를 구축할 거라는 당 안팎의 관측이 나오는 가운데, 정 대표가 친문 지지층 결집을 위해 문 전 대통령을 만난 거라는 해석도 나왔습니다.



송 의원이 지난 18일, 이재명 대통령과의 비공개 만찬에서 김 총리와 단일화 방안을 언급했단 전언이 오늘 나왔는데,



[박지원/민주당 의원 (CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼') : (송영길 의원이) 3자 구도로 가서 결국 김민석 총리와 단일화하는 방안을 만들어내겠다, 이런 얘기를 드렸다고 했습니다.]



중국과 미국을 각각 방문 중인 김 총리와 송 의원도 조만간 당권 도전을 공식화할 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘·김승태, 영상편집 : 남일)