미 국무장관 "이달 29일 또는 30일에 스위스에서 이란과 실무 회담"

▲ 마코 루비오 미국 국무부 장관

마코 루비오 미국 국무부 장관은 비핵화 방안 등을 논의할 이란과의 실무 회담이 이달 29일이나 30일에 스위스에서 열릴 것이라고 현지 시각 24일 밝혔습니다.중동 걸프국을 순방 중인 루비오 장관은 이날 쿠웨이트에서 기자들과 만나 종전 양해각서(MOU) 이행을 위한 기술 협상팀이 "29일이나 30일에 다시 모일 것"이라고 말했다고 로이터·AFP 통신이 전했습니다.루비오 장관은 "그들은 여러 주제별 작업반으로 나뉘어있다. 그들은 스위스로 돌아갈 것"이라며 "(양국) 작업반은 다시 모일 것이며, 내 생각에는 30일일 것"이라고 전했습니다.앞서 타히르 안드라비 파키스탄 외무부 대변인도 이날 정례 브리핑에서 "(실무) 회담은 다음 주, 아마도 화요일(30일)에 재개될 것으로 보인다"면서도 "월요일(29일)이나 수요일(7월 1일)이 될 수도 있다"고 말했습니다.안드라비 대변인은 회담이 어느 나라에서 열릴지는 언급하지 않았습니다.파키스탄은 카타르와 함께 미·이란 양해각서 체결과 이어진 실무협상에서 중재국 역할을 맡고 있습니다.미국과 파키스탄 측에서 나온 발언을 종합해 보면 실무회담 재개 시기는 이달 30일, 장소는 1차 실무회담이 열렸던 스위스가 유력하다는 관측이 나옵니다.미국과 이란은 지난 14일 MOU에 서명한 뒤 스위스 뷔르겐슈토크에서 MOU를 이행하기 위한 고위급 회담을 연 데 이어 23일까지 첫 실무회담을 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)