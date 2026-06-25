중국 "유럽이 무역 장벽 높이면 맞대응" 경고

▲ 중국 국기

유럽연합(EU)이 중국을 상대로 무역 장벽을 높이면, 중국은 맞대응할 것이라고 주유럽연합(EU) 중국 대사가 밝혔습니다.AFP통신에 따르면, 차이룬 주EU 중국 대사는 현지 시각 24일 벨기에 브뤼셀에서 열린 한 행사에서 양측의 협력 확대 필요성을 강조하면서도 EU가 어떤 조치를 취하든 중국도 상응하는 행동을 할 것이라는 경고 메시지를 내놨습니다.차이룬 대사는 "양측은 경쟁자가 아니라 파트너이고, 적은 더더욱 아니다"라면서 EU와 중국은 "경제와 무역에 있어 차이와 마찰을 대화로 충분히 해결할 수 있는 역량을 갖추고 있다"고 말했습니다.이어 "우리는 경제와 무역 문제를 정치화하고 안보 개념을 지나치게 확대 해석하는 것에 반대한다"고 덧붙였습니다.또 "'위험 완화''와 '의존 축소'라는 명목으로 중국을 상대로 제한적인 조치를 취하는 것에 반대한다"고도 전했습니다.차이 대사는 "만약 EU가 이런 조치를 고집한다면 중국은 자신의 정당한 이익을 지키기 위해 상응하는 대응 조치를 취해야만 할 것"이라고 밝혔습니다.차이 대사의 이날 발언은 오는 29일 왕원타오 중국 상무부장의 브뤼셀 방문을 앞두고 나왔습니다.왕 부장은 이날 마로시 셰프초비치 EU 통상·경제안보 집행위원과 만나 무역 불균형을 풀기 위한 해법을 모색합니다.EU는 지난해 중국과의 상품 교역에서 전년에 비해 15% 늘어난 3,600억 유로(약 634조 원)의 적자를 봤습니다.하루 10억 유로(약 1조 7천억 원) 꼴의 천문학적 적자가 쌓이면서 EU에서는 중국과의 무역 불균형 문제를 조속히 해결해야 한다는 목소리가 최근 더욱 커지며 양측의 긴장감도 높아지고 있습니다.EU 회원국들은 지난주 열린 EU 정상회의에서 중국과 무역 갈등을 풀기 위해 대화를 지속하는 동시에, 중국산 수입품 급증에 대응할 수 있는 더 강력한 대책을 마련하는 '두 트랙' 전략을 취할 것을 EU 집행위원회에 촉구하기도 했습니다.(사진=게티이미지)