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일주일간 쏟아진 제보 1만 건…'생존법' 공유

고희경 기자
작성 2026.06.25 07:41 조회수
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러브버그가 올해도 많이 보이죠. 이걸 피하려고 여러 방법이 공유된다고요? 

최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 러브버그를 피하는 다양한 방법들이 공유되고 있습니다.

분무기에 주방세제를 희석해 뿌리거나, 집에 들어가기 전 옷과 가방을 털고, 창문 틈새를 막는 풍지판 설치를 추천하라, 이런 글들인데요.

차량에 붙은 러브버그 사체는 오래 방치하면 자국이 남을 수 있어 바로 제거하라는 조언도 이어지고 있습니다.

또 시민들이 직접 목격 정보를 공유하는 러브버그 출몰 지도도 등장했는데요.

최근 일주일 동안 1만 건 넘는 제보가 접수됐고, 송파구와 중랑구, 광진구 등에서 목격담이 이어지고 있습니다.

러브버그는 꽃가루를 옮기고 유기물을 분해하는 익충으로 분류돼 무분별한 살충제 사용은 권장하지 않는데요.

국립산림과학원은 러브버그의 성충 활동 최성기를 24일 전후로 예상했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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