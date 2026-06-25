"휴대폰이 이상해요"…'카드 오배송' 믿었다가

보이스피싱 수법 갈수록 교묘해지고 있죠. 이번엔 또 어떤 방식이었나요?



최근 제주에서는 한 시민이 "카드회사 직원의 전화를 받은 뒤 휴대전화가 이상하다"며 파출소를 찾았습니다.



알고 보니 최근 기승을 부리는 '카드 오배송' 수법의 보이스피싱 범죄였는데요.



이미 개인정보와 계좌번호가 범죄 조직에 넘어간 상태였고, 휴대전화에는 악성 앱까지 설치돼 있었습니다.



다행히 경찰이 신속히 악성 앱을 삭제하고 계좌 지급정지 조치를 취하면서 피해를 막을 수 있었는데요.



범죄 조직은 카드가 잘못 발급됐다며 접근한 뒤, 피해자가 아니라면 고객센터로 전화하라고 유도했다고 합니다.



하지만 안내받은 번호는 위조된 번호였고, 이후 금융감독원과 검찰을 사칭해 '범죄에 연루됐다'며 원격 제어가 가능한 악성 앱까지 설치하게 만든 것으로 드러났습니다.



최근에는 수사기관이나 금융기관을 사칭해 현금을 인출한 뒤 금괴를 구매해 전달하도록 하거나, 계좌 명의가 도용됐다며 자산을 한 곳에 모으라고 요구하는 수법도 등장했습니다.



경찰은 조금이라도 의심스러운 전화나 문자를 받았다면 절대 링크를 누르거나 앱을 설치하지 말고, 즉시 경찰에 신고해 달라고 당부했습니다.



(화면출처 : 서귀포경찰서)