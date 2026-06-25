폭염 속 방문 닫고 땀 '뻘뻘'…가사관리사들 호소

요즘 날씨가 참 덥습니다. 이제 정말 여름이 온 것 같죠.



집안에서 일하는 가사관리사들 역시도 폭염 위험에 노출돼 있다는 지적이 나오고 있습니다.



한국노총 전국연대노조 가사·돌봄 서비스지부는 어제(24일) 기자회견을 열고 서울형 가사서비스 노동자들을 위한 실질적인 폭염 대책 마련을 촉구했습니다.



서울형 가사서비스에 참여하는 가사관리사들은 한 가정에서 3시간가량 청소와 정리 등의 일을 하는데요.



이들은 '쉬지 않고 일하지만 에어컨이 있어도 틀어주지 않거나 청소할 때 방문을 닫고 하라고 요구하는 경우가 많다'며 '물 한 잔 권하지 않는 분위기 속에서 눈치를 보며 일하는 경우가 반복되고 있다'고 호소했습니다.



서울형 가사서비스는 서울시가 저출생 대책의 일환으로 2023년 도입한 사업인데요.



임산부와 맞벌이, 다자녀 가구의 가사 부담을 줄이고 돌봄 여건을 개선했다는 평가를 받지만, 가사관리사들의 노동환경은 이에 걸맞게 개선되지 못하고 있다는 게 노조 측 주장입니다.