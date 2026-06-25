지점장이 7천만 원 '슥'…금고에는 '가짜 돈'

경북 경주의 한 새마을금고 지점장이 수천만 원의 현금을 횡령하는 일이 있었습니다.



알고 보니, 횡령 후 금고 안에 장난감 가짜 지폐를 채워 넣었던 걸로 드러났습니다.



경찰에 따르면 지난 1월 경주 한 새마을금고 지점에서 현금 7,000만 원이 무단 인출돼 사라졌습니다.



범인은 해당 점포의 관리 책임자인 지점장급 직원 A 씨였는데요.



온라인에서 구매한 가짜 5만 원권을 대신 채워 넣어 감시를 피했습니다.



가짜 돈에는 캐릭터까지 그려져 있었지만 지점장과 과장 단 2명만 근무하는 소규모 점포의 특성을 악용해 의심을 피했습니다.



이상함을 눈치챈 동료 직원의 신고로 A 씨의 범행은 막을 내렸지만 새마을금고 측은 곧바로 수사기관에 고발 조치를 하지 않은 채 자체 조사에만 매달렸습니다.



결국 A 씨는 사건 발생 보름이 지나서야 자수 형식으로 경찰 조사를 받았고 최근 법원으로부터 약식기소 처분이 내려졌습니다.



이에 대해 새마을금고 관계자는 'A 씨를 즉각 면직 처리했고, 피해 금액도 변제받아 종결된 사안'이라고 해명했습니다.