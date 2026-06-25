'오메가 열돔' 갇힌 유럽…6월 폭염 신기록에 피해 속출

▲ 폭염 속 파리 에펠탑에서 사람들이 물보라를 맞으며 더위를 식히고 있다.

현지 시각 24일 유럽 각지에 기록적인 폭염이 이어지면서 수십 명이 숨지고, 대규모 정전, 열차 운행 취소, 휴교, 사업장 단축 운영 등 피해가 속출하고 있습니다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 폭염에 따른 건강 위험을 경고하면서 유럽 당국이 기후 위기에 대응하기 위해 보건 체계에 투자해야 한다고 촉구했습니다.프랑스에서는 1947년 기상 관측이 시작된 이래 23일이 역사상 가장 더운 날로 기록된 데 이어 24일에도 39∼41도까지 오를 것으로 예보됐습니다.로이터 통신은 프랑스에서 익사를 비롯해 이번 폭염과 관련해 숨진 사람이 최소 48명이라고 당국을 인용해 전했습니다.지난 주말부터 최고 기온이 40도 넘게 오른 스페인에서도 온열 질환으로 고령자 2명이 숨졌습니다.프랑스에서는 23일 남서부 도시 피소스에서 최고 기온 44.3도를 기록했고, 이날 오후 늦게 북서부 변전소가 과열로 가동을 멈추면서 6만 8천 가구의 전력이 끊겼습니다.프랑스 당국은 전날 밤 기준으로 전국에서 최대 10만 6천 가구가 정전 피해를 본 것으로 집계했습니다.복구 팀이 밤샘 작업을 벌였지만, 일러도 25일 0시는 돼야 전력망이 완전히 정상화될 것으로 보인다고 AFP는 전했습니다.AFP는 프랑스 6,700만 인구 가운데 폭염 적색경보 영향에 있는 사람을 4,400만 명으로 추산했습니다.AFP는 독일 기상청 자료와 유럽연합(EU) 공동연구소 자료를 인용해 유럽에서 35도 이상 고온을 겪는 인구가 9,400만 명, 30도 이상은 3억 5천만 명을 넘어설 것이라는 추정치도 내놨습니다.영국에서도 24일 오전을 기해 잉글랜드와 웨일스 상당 지역에 폭염 최고 등급인 적색경보가 내려졌습니다.기상청은 경보 종료 시점을 당초 발령했던 것보다 3시간 늦춰 25일 밤 11시 59분까지로 연장했습니다.BBC 방송은 잉글랜드와 웨일스에서 휴교 또는 수업 단축에 들어간 학교가 1,100곳에 달하는 것으로 집계했습니다.주요 철도 회사는 고온에 따른 속도 제한으로 다수의 열차 편을 취소했고, 승객들에게 필수가 아닌 여행은 삼가 달라고 요청했습니다.프랑스 파리의 관광 명소 에펠탑은 앞서 조기 폐장을 발표했고, 영국 런던의 버킹엄궁은 관광객들에게 인기가 많은 근위병 교대 행사를 축소했습니다.프랑스 전역에서는 냉방 기기 품귀 현상도 벌어지고 있습니다.대형 유통업체 까르푸는 지난 22일 하루에만 선풍기와 에어컨 약 3만 대를 판매했고, 세계 최대 전자상거래 업체 아마존의 지난주 프랑스 내 냉방 기기 판매량은 작년 같은 시기보다 2배 늘었습니다.이탈리아 보건부는 24일 폭염에 대응하기 위한 비상대책회의를 소집했다고 현지 안사통신이 전했습니다.당국은 폭염 피해를 줄이기 위해 명확한 행동 지침을 마련하고, 특히 취약 계층인 노인과 어린이 보호에 최선 다할 방침입니다.이날 로마, 밀라노를 포함한 이탈리아 16개 도시에 폭염 적색경보가 발령됐습니다.피렌체 기온은 41도, 밀라노는 38도까지 오를 것으로 예보됐습니다.당국은 25일에도 폭염이 계속되면서 적색경보 발령 지역이 총 17개 도시로 늘어날 것으로 보고 있습니다.폭염 경보는 더위 수준에 따라 1단계 황색경보, 2단계 주황경보, 가장 높은 3단계 적색경보로 구분됩니다.피렌체의 우피치 미술관은 고온 탓에 냉방 시스템이 고장 나 입장권 판매가 중단되기도 했습니다.벨기에서도 24일 오후 기온이 최고 37도까지 오를 것으로 예상되면서 전역에 오렌지 열파 경보가 내려졌습니다.벨기에 기상청은 대부분 지역에서 35도 안팎까지 치솟은 이날 기온이 1833년 기상 관측이 시작된 이래 역대 6월 24일 가운데 최고라고 밝혔습니다.더위가 위세를 떨치면서 스테인리스 스틸로 된 구조물인 브뤼셀의 명소 아토미움도 폐장 시간이 앞당겨졌습니다.폭염 경보가 발령된 네덜란드 각지에서도 야외 스포츠 행사가 취소되고 대중교통편이 축소됐고, 학교는 단축 수업을 하고 있습니다.폴란드는 25∼27일 폭염 경보를 발령했는데, 1921년의 40.2도를 깰 것으로 예상됩니다.크로아티아는 26∼27일 적색경보를, 헝가리는 27∼30일 경보를 발령할 예정입니다.로이터 기후 모니터에 따르면, 유럽 전역에 걸쳐 많게는 예년보다 18도 높은 기온을 보이고 있습니다.로이터통신과 일간 텔레그래프는 이번 유럽 폭염이 '오메가 정체'(Omega blcok) 열돔 현상에 의한 것이라고 전했습니다.그리스 문자 오메가처럼 중심부에 고기압이, 양옆에 저기압이 위치해 제트 기류를 정체시키는 겁니다.현재 서유럽 대기에 사하라 사막에서 올라오는 열기가 갇혀 있는 상태라는 뜻입니다.WHO는 폭염의 강도가 예전보다 높아지면서 인명을 더 위협하고 있다며 각국의 긴급 대응을 촉구했습니다.테워드로스 WHO 사무총장은 엑스(X·옛 트위터)에 "데이터는 분명하다. 유럽 기온은 세계 평균의 약 2배 속도로 오르고 있으며 극심한 무더위의 가능성과 수준이 높아지고 있다"고 지적했습니다.테워드로스 사무총장은 "우리는 더 늦출 수 없다. 지도자들은 기후 탄력적인 보건 시스템에 대한 투자를 우선시하고 기후 행동을 가속하며 기후 위기 동인을 완화해야 한다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)