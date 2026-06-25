[날씨] 전국 곳곳 강한 소나기…돌풍·우박 주의

오늘(25일)도 날이 크게 덥지는 않겠습니다.



오늘 오전까지 동해안과 일부 남부 지방 제주에는 비가 조금 더 이어지겠습니다.



한편 오후부터는 우리나라 대기 상층에 차가운 공기가 지나가면서 대기가 불안정해지겠고요.



곳곳에 소나기 구름이 발달하겠습니다.



특히 강원 내륙과 산지에 최고 80mm 수도권과 충북, 경북 북부 지역에 최고 60mm가 쏟아지겠고요.



중부 지방을 중심으로 시간당 30mm 안팎의 강한 소나기가 예상돼 주의해 주셔야겠습니다.



또 중부지방과 경북 북부 지역에는 돌풍이 불 때가 있겠고요.



우박이 떨어질 가능성도 있어서 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울과 대구가 19도로 어제와 비슷하겠고요.



낮 기온 서울이 27도 춘천 25도로 어제와 비슷하거나 조금 낮아서 크게 덥지 않겠습니다.



다만 주 후반에는 날이 맑아지면서 서울의 기온이 주말에 30도를 웃돌며 덥겠습니다.



(남유진 기상캐스터)