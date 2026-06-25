뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'제2 반도체 단지' 29일쯤 발표…"닥치고 집 지어야"

강민우 기자
작성 2026.06.25 01:00 조회수
PIP 닫기
<앵커>

김용범 청와대 정책실장이 수도권 아닌 호남 등에 제2의 반도체 단지를 조성하는 방안이 마무리 단계라고 밝혔습니다. 경기도 용인 반도체 단지를 이전하는 게 아니라 새 부지를 찾겠다는 건데, 오는 29일쯤 대규모 지방 투자계획이 발표될 것으로 보입니다.

보도에 강민우 기자입니다.

<기자>

김용범 청와대 정책실장은 관훈클럽 초청 토론회에서 호남 등 지방에 삼성전자와 하이닉스의 새 반도체 단지를 짓는 거냐는 질문을 받고, 반도체 수요가 폭발적으로 늘어서 기존에 계획된 반도체 설비 건설도 앞당겨야 하는 상황이라며 이렇게 답했습니다.

[김용범/청와대 정책실장 : 수도권에 더 이상 없습니다. 땅도 없고 전력도, 용수도 불가능 합니다. '제2 클러스터'를 찾아 나서야 되는 고민들이 있는 거고.]

다만 경기도 용인의 반도체 단지를 지방으로 이전하는 건 절대 아니라고 강조했습니다.

김 실장은 관련 논의가 막바지라고 밝혔는데, 오는 29일 '지역균형발전 투자전략 발표'와 함께 구체적인 계획도 공개될 걸로 보입니다.

SBS 취재 결과, 광주와 충남 아산에 AI 반도체 분야, 영남권에는 우주항공 분야 투자 계획이 포함될 걸로 파악됐습니다.

김 실장은 부동산 정책과 관련해서는 '공급 절벽'을 거론하며 이렇게 언급하기도 했습니다.

[김용범/청와대 정책실장 : 닥치고 지어야죠, 닥치고. 공급을 늘릴 수 있는 방안에 대해서는 특단의 방안을 서로 논의를 해야된다고 봅니다.]

부동산 세제 개편 방향에 대한 질문에는 "시뮬레이션을 수백 번 하고 있다"면서 "보유세는 나라마다 다르다, 납득할 수 있는 수준으로 정하려 한다"고 말했습니다.

이와 관련해 청와대는 부동산 정책과 관련한 국민 대토론회를 준비하고 있다고 밝혔습니다.

김 실장은 청년 주거 문제 해결, 청년 고용, 창업 지원의 중요성을 언급한 데 이어 정년 연장 문제에도 청년과의 대화를 강조했습니다.

(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 김민영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지