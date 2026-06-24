뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

에어버스 A380 '날개 균열' 가능성…에미레이트항공 등 16대 점검

김덕현 기자
작성 2026.06.24 22:44 조회수
에어버스 A380 '날개 균열' 가능성…에미레이트항공 등 16대 점검
▲ 에어버스 A380

일부 에어버스 A380 항공기에서 날개 구조물 균열 가능성이 확인돼 유럽연합항공안전청(EASA)이 관련 항공사들에 특별 점검을 지시했다고 블룸버그 통신이 현지 시각 24일 보도했습니다.

보도에 따르면 EASA는 이날 "특정 항공기에서 발견된 균열이 날개의 구조적 무결성을 저해할 수 있는 것으로 판단된다"며 "잠재적 불안전 요소를 해결하기 위해 추가적인 특별 정밀 점검이 수행돼야 한다"고 밝혔습니다.

이번 지시에 따라 추가 점검을 받아야 하는 항공기는 총 16대입니다.

이 가운데 15대는 아랍에미리트(UAE) 에미레이트항공, 1대는 호주 콴타스항공 소속입니다.

유럽의 항공기 제조사인 에어버스가 A380의 날개 균열 문제로 골머리를 앓은 건 이번이 처음이 아닙니다.

지난 2012년에도 날개 내부 부품에서 균열이 발견되면서 여러 항공사가 해당 기종의 운항을 몇 주간 멈춰야 했습니다.

A380은 에어버스가 생산한 항공기 가운데 가장 큰 기종으로, 항공사들이 더 작고 연료 효율이 높은 항공기를 선호하면서 수요가 줄었습니다.

이에 따라 에어버스는 현재 A380 생산을 중단한 상태입니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지