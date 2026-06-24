트럼프 "이란, '호르무즈서 통행료 받고있지 않다' 알려와"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지 시각 24일 호르무즈 해협을 통과하는 과정에서 어떤 비용도 징수되지 않고 있다는 이란 측 통보를 받았다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "사실과 반대로 보도하는 말썽꾼 가짜 뉴스에도 불구하고, 이란은 '호르무즈 해협에서 요구·수령하는 통행료, 보험료, 그 밖의 어떤 종류의 비용도 없다'고 미국에 알려왔다"고 설명했습니다.이어 "만약 이 통보가 거짓이라면 (종전 합의에 이은 후속) 협상은 즉시 끝날 것"이라고 덧붙였습니다.또, 트럼프 대통령은 지금까지 "미국에 의해 이란에 돈이 제공되거나 (해외 동결) 자금이 그들에게 풀려 지급된 바 없다"고 밝혔습니다.그러면서 "우리가 완전히 통제하고 있는 그들의 자금 가운데 일부는 우리 농부와 목장주에게 주어질 것이며, 이는 (미국산) 옥수수, 밀, 대두 등을 구매하기 위한 것"이라고 거듭 주장했습니다.트럼프 대통령은 "이란은 식량을 절실히 필요로 하며, 우리는 그들을 위해 오직 미국에서만 그것(식량)을 구매할 것"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)