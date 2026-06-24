남아공전 경우의 수, 킹우의 수, 갓우의 수 / 스브스뉴스

내일 오전 10시에 펼쳐질 대한민국 vs 남아공



32강 진출 확정권을 두고 마지막 경기가 펼쳐질 예정인데…

그래서 스브스뉴스가 ‘남아공전 경우의 수(진짜 마지막)’를 총정리 했습니다.



만약 패배한다면 경우의 수는 3가지!

이 경우, 우리나라의 32강 진출은 체코와 멕시코의 경기에 달려있는데요.

- 멕시코 승 : 패 체코 => 조 3위

- 멕시코 무승부 체코 => 조 3위

- 멕시코 패 : 승 체코 => 최종 탈락



피파 랭킹 61위 최약체라고 분석되는 남아공은 내일 전력을 다해 우리나라를 상대할 계획입니다.



늘 3차전에서 나오는 대한민국의 월드컵 레전드 명장면!

내일 남아공전에서 대한민국이 그릴 명장면은 어떤 모습일까요?





프로듀서 김혜지 / 편집 이지수 / 담당 인턴 하지민 / 연출 한지호