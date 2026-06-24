이란 협상단장 "전쟁 종식 합의는 '미국의 패배 선언'"

▲ 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장

이란 전쟁 종식을 위한 미국과 이란 간의 합의는 '미국의 패배 선언'이라고 이란 측 종전 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 24일(현지시간) 주장했습니다.갈리바프 의장은 이란 국영 방송을 통해 중계된 아제르바이잔 연설에서 파키스탄의 중재로 타결된 종전 양해각서(MOU)에 대해 "이슬라마바드 양해각서는 압박과 강압에 의한 결과가 아니라, 용감한 이란 국민이 보여준 저항과 권위의 산물"이라고 말했습니다.그는 "그렇기 때문에 이슬라마바드 양해각서가 미국의 패배 선언이 된 것"이라고 설명하며, 중동 지역의 안보는 반드시 역내 국가들에 의해 보장되어야 한다고 주장했습니다.또 "역내 외국 군대의 주둔은 지속 가능한 안보를 창출하지 못할 뿐만 아니라 불안정의 원천이 되기 때문에 우리는 이들의 철수를 전략적 목표로 간주하고 있다"고 덧붙였습니다.갈리바프 의장은 이어 "우리에게 레바논의 휴전은 이란의 휴전만큼이나 중요했고 지금도 그러하며, 레바논 전쟁의 종식 역시 이란 전쟁의 종식만큼이나 중요하다"고 강조했습니다.