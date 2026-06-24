[날씨/XR] 중부 강한 소나기…중부 · 경북 중심 '30mm의 비'

오늘(24)도 날이 크게 덥지는 않았습니다.



일부 남부와 제주, 동해안에는 비도 내리고 있는데요.



한편 내일은 대기 상층에 차가운 공기가 지나가면서 특히 오후부터 밤사이 중부지방을 중심으로 강한 소나기가 예상돼 주의해 주셔야겠습니다.



먼저 지금 제주와 남해안, 동해안 지역에 내리고 있는 이 비는요.



내일 오전부터 낮 사이에 대부분 그치겠습니다.



오후부터는 본격적으로 전국 곳곳에 소나기구름이 발달하겠습니다.



특히 찬 공기가 지나가는 중부와 경북 지역을 중심으로 시간당 30mm 안팎으로 강하게 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



예상되는 비의 양을 보시면 강원 내륙과 산지에 최고 80mm, 수도권과 충북, 경북 북부에 최고 60mm가 예상되고요, 돌풍과 벼락, 우박을 동반할 수 있어 주의하셔야겠습니다.



이어서 오늘 전국의 하늘 표정 살펴보시면 오늘은 남부지방을 중심으로 하늘이 대체로 흐린데요.



내일은 전국 하늘에 구름이 많거나 흐리겠고요, 또 오후부터는 중부와 경북 지역을 중심으로 순간적으로 강한 바람이 불 때가 있겠습니다.



시설물 점검과 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



자세한 기온 보시면 서울과 대구가 아침에 19도로 오늘과 비슷하겠고요, 낮 기온은 서울이 27도, 춘천 25도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



다만 주 후반에는 하늘이 맑아지면서 주말에 서울의 낮 기온이 30도를 웃돌며 불볕더위가 찾아오겠습니다.



(남유진 기상캐스터)