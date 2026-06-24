김용범 "닥치고 집 지어야"…'새 반도체 단지' 묻자

<앵커>



김용범 청와대 정책실장이 수도권이 아닌 호남 등 지방에 제2의 반도체 단지를 조성하는 방안이 마무리 단계라고 밝혔습니다. 경기도 용인 반도체 단지를 이전하는 것이 아니라 새 부지를 찾겠다는 건데, 오는 29일쯤 대규모 지방 투자 계획을 발표할 것으로 보입니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



김용범 청와대 정책실장은 오늘(24일) 관훈클럽 초청 토론회에서 호남 등 지방에 삼성전자와 하이닉스의 새 반도체 단지를 짓는 거냔 질문을 받고, 반도체 수요가 폭발적으로 늘어서 기존에 계획된 반도체 설비 건설도 앞당겨야 하는 상황이라며 이렇게 답했습니다.



[김용범/청와대 정책실장 : 수도권에 더 이상 없습니다. 땅도 없고 전력도, 용수도 불가능합니다. '제2 클러스터'를 찾아 나서야 되는 고민들이 있는 거고.]



다만 경기도 용인의 반도체 단지를 지방으로 이전하는 건 절대 아니라고 강조했습니다.



김 실장은 관련 논의가 막바지라고 밝혔는데, 오는 29일 '지역균형발전 투자전략 발표'와 함께 구체적인 계획도 공개될 걸로 보입니다.



SBS 취재 결과, 광주와 충남 아산에 AI 반도체 분야, 영남권엔 우주항공 분야 투자 계획이 포함될 걸로 파악됐습니다.



김 실장은 부동산 정책과 관련해선 '공급 절벽'을 거론하며 이렇게 언급하기도 했습니다.



[김용범/청와대 정책실장 : 닥치고 지어야죠, 닥치고. 공급을 늘릴 수 있는 방안에 대해서는 특단의 방안을 서로 논의를 해야된다고 봅니다.]



부동산 세제 개편 방향에 대한 질문에는 "시뮬레이션을 수백 번 하고 있다"면서 "보유세는 나라마다 다르다, 납득할 수 있는 수준으로 정하려 한다"고 말했습니다.



이와 관련해 청와대는 부동산 정책과 관련한 국민 대토론회를 준비하고 있다고 밝혔습니다.



김 실장은 청년 주거 문제 해결, 청년 고용, 창업 지원의 중요성을 언급한 데 이어 정년 연장 문제에도 청년과의 대화를 강조했습니다.



[김용범/청와대 정책실장 : 인구 구성이나 이런 걸로 보면 당연히 정년 연장을 하는 게 맞죠. 근데, 지금 있는 형태로 그냥 연공서열로 그대로 간다 그러면 우리 청년 세대가 합의가 됩니까?]



청년정책 강화와 대규모 지역 균형 발전 계획 발표 등은 지방선거 이후 하락하는 국정 지지율을 반전시키려는 움직임으로도 풀이됩니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 김민영)