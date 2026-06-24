'변호사 노쇼' 학폭 손배소 항소심 종료 선언…유족 "기본권조차 못 누려" 반발

▲ 발언하는 故 박주원양 어머니 이기철씨

학교폭력 피해자 고(故) 박주원양 유족이 가해자를 상대로 제기한 손해배상 소송 항소심이 항소 취하로 간주돼 종료됐습니다.유족 측이 재판을 재개해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았습니다.서울고법 민사8-2부(오영상 임종효 최은정 고법판사)는 오늘(24일) 박양 어머니인 이기철씨가 학교폭력 가해자 측에 제기한 손해배상 소송 항소심을 항소 취하로 간주하며 소송 종료를 선언했습니다.재판부는 이씨를 향해 "결과와 별개로 저희 재판부로서도 이 사건에 대해 유감스럽게 생각한다는 말씀을 드린다"며 "원고에게 위로의 말씀을 드리고자 한다"고 했습니다.그러면서 "(변호사) 권경애씨가 항소심에서 3회 연속 불출석함으로써 항소 취하 간주로 종결되도록 한 행위는 원고로부터 위임받은 사무, 선량한 관리자 주의 의무를 고의 또는 중과실로 위반한 것"이라며 "그 위법성이 매우 중대하다"고 밝혔습니다.하지만 소송 대리인이 고의 또는 중과실로 재판에 불출석했다는 사정만으로 항소 취하 간주 효력을 배제할 수는 없다고 재판부는 결론지었습니다.당사자가 세 차례 이상 재판에 출석하지 않으면 소를 취하한 민사소송법 제268조의 요건이 충족된 만큼 되돌릴 수는 없다는 취지입니다.대리인이 불출석할 경우 다음 변론기일을 당사자에게 송달해야 한다는 원고 측 주장에 대해서도 "제도개선 차원에서 논의될 수 있다고 여겨지지만, 항소 취하 간주 효력을 배제할 근거로 삼긴 어렵다"고 했습니다.선고가 끝나자 이씨는 재판부를 향해 격앙된 목소리로 "고민한 결과가 이것인가", "판사님들 부끄럽지 않으신가"라고 외쳤습니다.법정 경위가 경고했으나 이씨는 "법이 이런 짓을 해도 되나"라며 "잘못을 저지른 사람에 대해 판단해달라는데 왜 증인으로 안 불러주는건가"라고 항의했습니다.이씨는 취재진에 "제가 국가로부터 보호받아야 할 국민이면 구제받을 방법이 있어야 하는 것 아닌가"라며 "헌법이 명시한 기본권조차 누리지 못한다는 것이 너무 억울하다"고 울먹였습니다.이씨는 "할 수 있는 모든 것을 다 해보겠다"며 향후 대응 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다.이 소송은 학교폭력에 시달리다 스스로 목숨을 끊은 박양의 모친인 이씨가 가해자에게 손해배상을 청구한 사건입니다.권 변호사가 이씨를 대리했고 1심에서 일부 승소했습니다.그러나 2022년 9∼11월 항소심 단계에서 권 변호사가 세 차례 불출석했고, 당사자가 3회 이상 재판에 출석하지 않으면 소를 취하한 것으로 간주한다는 민사소송법에 따라 이씨 측 항소는 취하된 것으로 간주됐습니다.패소 소식을 몰랐던 이씨가 상고하지 못하면서 유족은 2심에서 다퉈보지도 못한 채 항소를 취하한 셈이 됐습니다.이씨의 반발로 항소 종료 선언이 되지 않은 상태에서 재판이 지연되다 올해 5월 한 차례 추가 변론이 이뤄진 뒤 이날 항소심이 마무리됐습니다.이씨는 이 사건과 별개로 권 변호사를 상대로 손해배상 및 위자료 소송을 진행했습니다.(사진=연합뉴스)