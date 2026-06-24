프랑스 '살인더위' 속 대규모 정전…에어컨 구매 봇물도

▲ 폭염 속 물놀이 즐기는 파리 시민들

'살인 더위'로 신음하고 있는 프랑스에서 대규모 정전이 발생해 시민들의 고통이 배가됐다고 AFP 통신이 현지시간 24일 보도했습니다.보도에 따르면 전날 밤 폭염으로 인한 변전소 과열 사고가 발생해 북서부 피니스테르 지방에서만 약 6만8천 가구의 전기가 끊겼습니다.프랑스 당국은 전날 밤 기준으로 전국에서 최대 10만6천 가구가 정전 피해를 본 것으로 집계했습니다.복구 팀이 밤샘 작업을 벌였으나 일러도 25일 0시는 돼야 전력망이 완전히 정상화될 것으로 보인다고 AFP는 전했습니다.전문가들은 기후 변화로 폭염이 더 강해졌지만 기존 인프라는 이 같은 극단적 기온을 견디도록 설계되지 않아 정전이 발생했다고 설명했습니다.프랑스에서는 최근 한여름도 아닌 6월부터 40도를 웃도는 폭염이 이어지고 있습니다.이에 프랑스 전역에서는 냉방기기 품귀 현상이 벌어지고 있습니다.대형 유통업체 까르푸는 지난 22일 하루에만 선풍기와 에어컨 약 3만대를 판매했습니다.세계 최대 전자상거래 업체 아마존의 지난주 프랑스 내 냉방기기 판매량은 작년 동기보다 2배 늘었습니다.전기기사 티에리는 에어컨 설치 요청이 폭주해 감당할 수 없는 지경이라며 "원래 공동주택에 에어컨을 달려면 주민총회 승인을 거쳐야 하지만, 지금 주민들은 당장 숨이 넘어갈 지경이라 기다리려 하지 않는다"고 현장 분위기를 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)