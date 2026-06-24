삼성전자 레버리지 25% 폭락 후 19% 급등…증시 변동성에 단일종목 레버리지 '널뛰기'

국내 증시의 변동성이 커지면서 단일종목 레버리지 상품도 급등락을 거듭하고 있습니다.



전날 25%가량 폭락했던 단일종목 레버리지는 오늘(24일) 삼성전자 상품을 중심으로 19%가량 급등했습니다.



거래대금은 이날 하루만 20조 원에 육박하며 상장 후 최대치를 기록했습니다.



한국거래소와 코스콤 CHECK에 따르면 이날 삼성전자 단일종목 레버리지 7종은 19% 안팎 상승했습니다.



'ACE 삼성전자단일종목레버리지'가 19.59%로 가장 많이 올랐고, 'RISE삼성전자단일종목레버리지' 19.13%, '1Q 삼성전자선물단일종목레버리지' 19.07%, 'PLUS 삼성전자단일종목레버리지'도 19.03% 상승률을 보였습니다.



거래량이 많은 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지'와 'TIGER 삼성전자단일종목레버리지'는 각각 18.65%, 18.51% 올랐습니다.



전날 삼성전자 단일종목 레버리지 상품이 모두 24∼25% 폭락했던 것과는 완전히 대비됩니다.



본주인 삼성전자 주가가 전날 12.31% 급락했다가 이날 9.84% 오르면서 해당 종목의 수익률을 2배로 추종하는 단일종목 레버리지는 그 두배 이상의 급등락률을 나타낸 것입니다.



전날 삼성전자 단일종목 레버리지와 비슷한 하락률을 기록했던 SK하이닉스 단일종목 레버리지는 본주인 SK하이닉스가 0.98% 상승 마감함에 따라 1∼2%대 소폭 반등하는 데 그쳤습니다.



급변동하는 장세 속 거래 대금은 지난달 27일 상장 후 최고치를 기록했습니다.



이날 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 16종의 거래대금은 19조 3천924억 원으로 집계됐습니다.



단일종목 레버리지 거래대금은 지난달 27일 상장된 후 지난 17일까지 10조 원 안팎에서 오르내렸으나 지난 19일 18조 5천41억 원을 기록하며 역대 최고치를 기록했고 이날 그 기록을 새로 썼습니다.



'검은 화요일'이었던 23일에도 거래대금이 17조 8천126억 원에 달했습니다.



이날 기준 단일종목 레버리지 16종의 시가총액은 12조 3천77억 원, 순자산총액은 12조 5천176억 원이었습니다.



이는 상장 당일의 두 배가 훌쩍 넘습니다.



단일종목 레버리지는 상승장에서는 본주 상승률의 2배가 넘는 이익을 얻을 수 있으나 하락 또는 횡보장에서는 손실이 누적되는 '음의 복리효과'가 있습니다.



만약 지수가 20% 하락 후 다시 20% 상승하면 일반상품은 100→80→96으로 4%의 손실이 발생하지만, 레버리지 상품은 40% 하락 후 40% 상승하므로 100→60→84로 16%의 손실이 납니다.



금융당국은 단일종목 레버리지의 급격한 변동성을 우려하며 투자자 안전장치 마련에 착수했습니다.