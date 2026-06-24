[자막뉴스] "해파리 형태 외계인 같았다"…미 F15 추락시킨 '정체불명' 이것

지난 4월 이란 상공에서 격추된 미 공군 F-15 전투기 조종사가 탈출 직전 여러 대의 이란 드론이 해파리 같은 대형으로 움직이는 장면을 목격했다고 밝혔습니다.



CNN은 이 사안에 정통한 소식통 4명을 인용해, 해당 조종사가 구조된 뒤 정보당국 조사 과정에서 이란 드론의 형태에 대해 진술했다고 보도했습니다.



이 조종사는 "여러 대의 드론이 서로 연결되어 마치 하나처럼 움직였는데, 작은 드론들이 큰 드론 아래에 다리처럼 붙어 있었다"며 "진짜 외계인 같았다"고 진술했습니다.



또 다른 소식통은 조종사가 이를 "공중의 지뢰밭"이라고 묘사했다고 전했습니다.



증언이 사실이라면 이란이 미 정보당국이 파악하지 못했던, 매우 발전된 드론 운용 능력을 갖췄을 가능성이 있다고 CNN은 전했습니다.



미 정보당국은 드론들이 단순히 동시 비행한 것이 아니라, 대형을 유지하며 움직였다는 대목에 주목하고 있는 거로 전해졌습니다.



소식통들은 조종사가 묘사한 드론 운용 방식이 한 명의 운용자가 여러 대의 드론을 동시에 제어하는 '일대다 메시 네트워킹' 기술과 관련됐을 수 있다고 설명했습니다.



군사드론 전문가인 에마 베이츠 카차이 창업자는 CNN에 "드론들이 대형을 스스로 맞추고 그 형태를 유지하고, 폭발물을 싣고 예비 전력까지 남겨둘 수 있다면 매우 위협적인 전술"이라고 평가했습니다.



다만 이 조종사가 추락 과정에서 뇌진탕을 입었고, 이란전 초기에도 쿠웨이트군의 오인 사격으로 격추된 항공기에 탑승했던 것으로 알려져 드론을 잘못 봤을 가능성도 있다고 CNN은 전했습니다.



F-15가 격추된 정확한 원인은 아직 조사 중이지만, 초기 보고에는 이 드론 대형이 전투기 격추에 영향을 줬을 가능성이 담긴 것으로 전해졌습니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 정용희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)