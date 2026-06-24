이 대통령, NLL 불법조업 중국 선박에…"방치하면 안돼"

▲ 이재명 대통령, 6·25 주간 해병대 연평부대 방문

6·25 76주년을 하루 앞둔 오늘(24일) 연평도에 있는 평화전망대를 방문한 이재명 대통령이 서해 북방한계선(NLL) 인근 선박들의 모습을 살펴봤습니다.이 대통령은 군 관계자로부터 연평도 인근에서 북한 어선들의 조업활동이 활발히 이뤄지고 있다는 보고와 함께, NLL을 따라 중국 어선들이 불법 조업을 하고 있다는 보고를 들었습니다.이 대통령은 NLL 남쪽으로 중국 어선들이 내려와 있다는 얘기를 듣고는 "(한국 군이) 이렇게 보고 있는데도 넘어와 있다는 건가. 우리도 단속 선박을 상주시키든지 해야 하는 것 아닌가"라고 물었습니다.이 대통령이 거듭 "우리가 공식적으로 확인한 NLL 선을 넘어와 있다는 것인데 그냥 방치하면 안 될 것 같다.대낮에 너무 심하지 않나"라고 하자, 위성락 국가안보실장은 "(단속을 위해 섣불리 움직이면) 북한이 왜 자신들의 경계선을 넘느냐면서 쏠 수도 있다"고 현실적인 어려움을 설명했습니다.주일석 해병사령관 역시 "해병들이 올라가면 (불법 조업 선박들은) NLL 이북으로 넘어가 버린다"고 설명했습니다.이 대통령은 이어 "단속정이 너무 부족한 것 아닌가"라며 대책 마련을 거듭 강조했습니다.(사진=연합뉴스)