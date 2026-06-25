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스벅 '전체 직원 교육' 또 있었다

조기호 기자
작성 2026.06.25 10:05 조회수
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6월 22일 오후 3시 스타벅스코리아는 전국의 2160여 개 매장을 한 번에 닫았습니다.

그리고 전체 직원을 상대로 '역사 교육'을 실시했습니다.

그 교육에는 신세계그룹 정용진 회장도 포함됐습니다.

5·18 민주화 정신를 훼손하고, 故 박종철 열사를 모독한 스벅의 '탱크데이' 마케팅 참사 때문이었죠.

비디오머그는 스벅의 이 같은 '전체 교육'이 과연 효과가 있을지, 혹시 이전에도 이런 '전체 교육'이 있었는지, 왜 우리나라에서 '역사 정신을 훼손하면 안 되는지' 등을 집중 분석했습니다.

(취재·구성 : 조기호, 편집 : 채지원, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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