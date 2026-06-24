국토차관 "수도권 공공주택 6만 2천 가구 연내 착공 계획대로 추진"

▲ 김이탁 국토교통부 1차관

김이탁 국토교통부 제1차관이 올해 수도권 공공주택 착공 목표인 6만 2천 가구를 계획대로 추진해 국민이 체감할 수 있는 공급 성과를 조기에 창출해야 한다고 말했습니다.김 차관은 오늘(24일) 국토부와 한국토지주택공사(LH) 합동 주택공급 태스크포스 회의실에서 '2026년 공공주택 공급점검 TF 2차 회의'를 열고 공공주택 공급 상황을 점검했습니다.회의에는 LH와 서울주택도시공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사(iH) 등 4대 공사가 참석했습니다.점검 결과 상반기 착공 목표인 1만 1천 가구는 차질 없이 달성하고 있으며, 연말까지 6만 2천 가구 착공 목표도 계획대로 추진될 것으로 국토부는 전망했습니다.국토부는 공급 목표를 착공 기준으로 바꾸고 착공 확대를 적극 추진한 결과 수도권 공공주택 착공이 2020년 6만 5천 가구 이후 최대 수준으로 회복됐다고 부연했습니다.국토부는 행정절차 병행 추진 등을 통해 사업 속도를 높이고, 매월 공급 상황을 점검해 연말 목표 달성에 차질이 없도록 관리할 계획입니다.아울러 내년에는 7만 호 이상 착공을 목표로 보상과 부지 조성 단계부터 사업을 관리하고 단계별 병목 요인을 사전에 해소해 공급 지연 가능성을 최소화할 방침입니다.김 차관은 "사업 단계별 지연 요인을 조기에 발굴·해소하고 관계기관 간 긴밀한 협업을 통해 올해 6만 2천 호 착공과 내년 7만 호 이상 착공 계획이 차질 없이 이행될 수 있도록 철저히 관리해 달라"고 당부했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)