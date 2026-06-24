[자막뉴스] '잭팟' 터졌다 "4조 7천억 수익 예상"…"진정한 승자" 숨은 비밀은?

미국이 종전 양해각서에 따라 이란산 원유 수출에 대한 제재를 한시적으로 면제하면서 이란 경제가 상당한 이익을 얻을 수 있게 됐다는 분석이 나왔습니다.



현지 시간 23일 미국의 한 시사주간지는 한 리스크자문업체 대표의 의견을 인터뷰하며 이란이 60일의 기간 동안 최대 30억 6천만 달러, 한화로 약 4조 7천100억 원의 추가 수익을 올릴 수 있을 것으로 추산했습니다.



그는 이란이 보유한 판매 가능 원유를 모두 처분할 수 있다고 가정할 경우, 60일간의 제재 유예 기간 동안 최대 4조 7천억 원가량의 추가 수익을 올릴 수 있다고 분석했습니다.



앞서 미 재무부는 어제 이란산 원유의 생산, 인도, 판매를 허용하는 60일짜리 임시 일반면허를 발급했습니다.



이는 지난 2018년 재임 당시 이란 핵합의(JCPOA)를 폐기한 이후 고강도 제재로 이란의 목줄을 죄어왔던 트럼프 미국 대통령의 기존 압박 일변도 정책에서 180도 선회한 것입니다.



이로써 전쟁 발발 전 시장 가격에서 약 10달러 할인된 가격에 원유를 판매해 온 이란은 이번 조치로 시장 가격에 근접하게 판매할 수 있게 됐습니다.



전문가들은 미국의 이번 조치로 이란이 무보험 리스크, 페이퍼 컴퍼니를 통한 자금 세탁 비용 등 배럴당 약 7달러에 달하는 우회 비용을 절감할 수 있기 때문이라고 분석했습니다.



현재 이란은 약 1억 8천만 배럴의 원유 재고를 확보한 상탭니다.



그러나 전문가들은 이러한 단기 수익 증가가 장기적 경제 이익으로 이어질지에 대해서는 신중한 입장을 보였습니다.



싱크탱크 애틀랜틱 카운슬의 벤 케이힐 선임연구원 "중요한 것은 '60일 이후의 향방'"이라며 "이란이 중국 외 국가들에도 더 많은 원유를 판매할 수 있느냐가 핵심" 이라고 말했습니다.



결국 핵심은 지난주 트럼프 대통령과 페제시키안 이란 대통령이 별도로 서명한 양해각서의 이행 여붑니다.



해당 MOU에는 이란산 석유 제재를 궁극적으로 해제하기 위해 미국과 이란이 협력한다는 내용이 포함돼 있습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)