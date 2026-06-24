정부, 인터폴 마약 대응센터 국내 유치 추진…"국제 공조 필요"

▲ 윤창렬 국무조정실장이 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제2차 마약류대책협의회에서 발언하고 있다.

정부가 초국가적으로 벌어지는 마약류 범죄에 대응하기 위해 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴) 마약 대응센터의 국내 유치를 추진하기로 했습니다.국무조정실은 오늘(24일) 윤창렬 국무조정실장 주재로 열린 제2차 마약류 대책협의회에서 이 같은 내용이 논의됐다고 밝혔습니다.국무조정실은 "전 세계 마약의 70%를 생산하는 '골든 트라이앵글' 지역(태국·미얀마·라오스 접경지)을 전략적으로 차단·대응하기 위해 아시아 지역 차원의 국제공조 컨트롤 타워 필요성이 제기되고 있다"며 "경찰청이 올해 12월 인터폴 홍콩 총회에서 인터폴 사무총장과 '마약 대응센터 한국 설치' 의향서 작성을 추진할 것"이라고 설명했습니다.정부는 2029년 서울에서 열리는 인터폴 총회에 즈음해 한국 센터를 개소하겠다는 목표를 정했습니다.윤 실장은 "국제 마약 공급망에 효과적으로 대응하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다"며 "관계부처가 힘을 모아달라"고 당부했습니다.회의에선 지난 3∼5월 실시한 범정부 합동 마약류 특별단속 성과도 공유됐습니다.특별단속 결과 마약류 사범 5천337명을 검거해 895명을 구속했으며 마약류 759㎏을 압수했습니다.의료용 마약류 오남용 단속을 위해 식품의약품안전처가 의료기관 148곳을 현장 점검해 31곳을 적발했으며, 경찰은 의료용 마약류 사범 344명을 검거했습니다.아울러 국경단계 마약류 반입 시도 358건을 차단했으며 온라인 마약사범 2천158명을 검거했습니다.클럽 등을 대상으로 점검에 나서 외국인 마약 유통 조직원 및 지명수배자 등을 적발하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)