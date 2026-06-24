[인터뷰] 최재성 "정청래 말과 행동 달라 청와대 '부글부글'‥정청래 연임 시 여권 분열, 총선도 난망"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 최재성 전 청와대 정무수석

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● 최재성 전 청와대 정무수석



"민주 전당대회, 정청래·김민석 양자구도 될 걸로 생각"

"송영길, 3자 대결 구도로 가면 완주 불가능…당대표 출마 안 할 듯"

"송영길, 외교부 장관 역할 해도 손색없어…정부에서 역할 가능"

"정청래 향한 청와대 기류, 부정적이란 표현으로 부족…그야말로 '부글부글'"

"정청래, 당 대표 하면서 '친명'에서 '반명'된 케이스"

"정청래, 반복적으로 말과 행동과 마음이 달라"

"대통령·민주당 지지율 하락, 선거라는 두 글자 외에 해석 안 돼…선거 패배한 것"

"대통령·민주당 지지율 하락, 선관위·당대표 선거 갈등 양상도 영향"

"정청래 연임 시 여권 분열 불 보듯 뻔해…총선 승리 보장 어려워"



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▷ 주영진 / 앵커 : 지방선거 당일, 저와 함께 선거 방송도 함께했었습니다. 최재성 전 청와대 정무수석 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 지금 상황, 정청래 대표가 오늘 사퇴를 선언했습니다. 이제 대표 출마 선언 또 하겠죠?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 그런 수순이죠. 사퇴한다는 것은.



▷ 주영진 / 앵커 : 차기 당 대표 경쟁자는 정청래, 김민석, 송영길, 이렇게 보십니까?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 저는 정청래, 김민석. 양자 구도 아닌가 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 송영길 의원과는 이재명 대통령이 만찬도 함께했다고 하는데.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 그러니까 그 만찬이 이재명 대통령 입장에서는 사실 제가 정청래 대표가 출마하는 것은 사실상 명·청 대전이다, 이렇게 얘기를 했고 이재명 대통령의 메시지는, 메시지의 함의는 정청래 연임 불가다. 그렇게 제가 해석하고 얘기를 했거든요. 그런데 송영길 대표를 만나서 대통령이 전당대회 출마를 독려하거나 이랬을 일은 없단 말이에요. 왜냐하면 김민석 총리라는 카드가 있다고 누구나 생각하고 있잖아요. 그래서 최소한 나오더라도 완주는 아니다. 그런데 저는 출마 자체를 안 할 공산이 더 크다고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 송영길 의원은 여전히?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 네. 우선 민주당 당대표를 했잖아요. 그런데 페이스메이커를 한다?



▷ 주영진 / 앵커 : 당 대표를 한 사람이.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 그건 스스로에게 또 좀 모양 빠지는 일이고 굳이 그렇게까지 할 필요가 있느냐. 그래서 사전에 출마하지 않고 정청래 불가론에 힘을 싣고, 이미 지금 그 역할을 하고 있잖아요. 그렇지 않을까 싶습니다. 페이스메이커는 송 대표의 입장에서는 조금 겸연쩍고 초라하고 그런 역할이기 때문에 완주가 불가능한 상황 아니에요. 3자 대결 구도로 간다, 그런 길을 송 대표가 택할 것이냐. 그러면 저는 대통령 만나서 전당대회 얘기보다는 전체적인 이제 당의 얘기나 그다음에 오히려 정부에서 좀 일을 할 수 있는 그런 방안, 이런 것이 얘기됐을 가능성이 크다고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 본인이 외교부 장관을 하고 싶다는 이야기는 오래전부터 저도 들었었고 많은 사람에게 했었는데 이번에 또 그런 한번 기회가 주어진다면, 이런 전망이 가능한 겁니까?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 이제 이런 거죠. 저는 뭐 한다면 외교부 장관이라고 보는데요. 본인도 그런 생각이 있을 거고. 또 외교부 장관의 역할을 해도 손색이 없을 정도의 그런 또 글로벌 마인드가 있고. 또 미국이나 중국이나.



▷ 주영진 / 앵커 : 러시아까지.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 러시아까지도 그런 네트워크 내지는 경험들이 있거든요. 그래서 손색이 없는 역할이 외교부 장관이 아닌가 싶습니다. 그런데 전당대회에 출마를 해서 페이스메이커를 한다는 것은 개인 의견 말씀드렸다시피 썩 어울리는 그런 선택은 아니라고 보는데. 결국은 정청래 대표를 기준으로 보면 김민석 총리나 송영길 의원이나 반정청래지 않습니까. 그 반대쪽.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 표가 분산되는 그런 거기 때문에 완주가 불가하다. 그리고 또 하나는 전대 출마해서 페이스메이커를 하고 완주 안 하고 그다음에 입각한다, 이러면 또 입각하는 데 또 모양새도 별로 안 좋은 그런 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 저는 아예 출마를 안 할 가능성이 꽤 있다.



▷ 주영진 / 앵커 : 정청래 대표에 대해서는 이재명 대통령의 기자회견이나 이런 자리에서 명시적으로 정청래 대표를 지칭해서 한 얘기는 아닌데 언론의 분석과 해석으로는 이거 명확하게 정청래 대표와는 생각이 다르다, 이런 분석 기사들이 많이 나오면서 이른바 당·청 갈등, 명·청 갈등 이런 얘기가 계속 나오고 있는 건데 최재성 전 정무수석이 취재하고 확인한 바에 의해도 청와대의 기류는 정청래 대표에게 대단히 부정적이다. 이건 명확한 겁니까, 어떻습니까?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 그러니까 부정적이다라는 그런 것으로 표현하기에는 좀 부족할 정도로. 제가 보기에는 그야말로 부글부글하겠죠. 왜냐하면 기억을 더듬어 보면 노무현 대통령 때 정동영 의장 때가 있었거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 그때 노무현 정부의 지지율이 떨어지고 하니까 소위 말해서 정청래 대표도 ‘정통들’



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 출신 아닙니까. 그전에 물론 노사모 출신이고.



▷ 주영진 / 앵커 : 정동영 당시 의장을 지지하는 모임, 정통.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 거기 핵심이었죠. 그래서 정동영 의장이 노무현 대통령하고 소위 말해서 등을 돌리고 그렇게 이제 정치적인 결별을 하게 됐던 과정들이 있잖아요. 그때를 빼고는 집권당에서, 특히 집권 초기에 대통령하고 엇박자가 나거나 각을 세운 경우는 이번이 처음이에요. 정청래 대표가 당 대표 됐을 때 경쟁자가 누구였어요, 박찬대 대표였어요. 둘 다 친명이었어요. 정청래 대표가 됐어요. 정청래 대표가 대표하면서 친명에서 비명이 됐다가 지금 반명이 된 거거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 반명이 됐어요?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 반명이 된 거죠. 왜냐하면 그 안에 조국 합당, 조국혁신당과의 합당, 검찰 개혁을 둘러싼 거, 공소 취소 거래설, 김어준 방송에서. 그게 나왔는데 바로 거기에 또 출연을 하고 그래서 또 거기서 검찰 개혁을 얘기를 하고 이런 과정들이 엇박자 정도가 아니고 청와대 입장에서 보면 거의 뭐라고 그럴까요? 염장을 지르는 그런 행태로 해석하거나 느껴질 수밖에 없거든요. 그래서 친명에서 당 대표, 집권 여당의 당 대표가 친명으로 시작해서 반명이 된 케이스예요. 그렇기 때문에 최근의 대통령 메시지도 그렇고 거기에 또 여러 가지 정권은 짧다, 이런 얘기 하고. 그래서 거의 이거는 뭐 청와대는 그냥 격노 수준을 저는 넘어섰다고 봐요.



▷ 주영진 / 앵커 : 정청래 대표가 아무리 이재명 대통령과 나는 끝까지 의리 지키고 오늘 ‘이러쿵저러쿵해도 마지막까지 이재명 대통령 지킬 사람은 바로 저다’라고 얘기를 했는데 그런 얘기를 아무리 아름답게 해도 청와대에서는 그걸 말 그대로 받아들이지 않는 분위기다, 이런 말씀이신 거네요?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 말하고 행동하고 마음하고 다르다는 게.



▷ 주영진 / 앵커 : 말만 그렇게 하고.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 한 건이 아니고 대표 재임 동안 연속됐잖아요. 특히 최근에 대통령이 취임 1주년 기자회견을 하면서 기자 질문에 이제 당 상황이라든가 선거 상황을 물었을 때 분명히 이거는 이길 수 있는 곳에서 졌다. 그리고 여당은 야당하고 달라서 확장해야 하고 상대편까지 끌어들여야 하고 그래서 확장, 통합을 얘기를 했는데 그런 점에서 실패한 당 대표라는 해석이 가능할 수밖에 없는 거 아니에요. 그랬는데 ‘정권은 짧다’라고 얘기를 하고. 그래서 또 대통령이 꼭 해외 순방 가실 때마다 또 정청래 대표의 그런 어깃장 같은 게 나오곤 하죠. 저는 하여튼 이번에 대통령 지지율과 당 지지율이 떨어진 거 있잖아요. 이거는요. 선거라는 두 글자 외에는 해석이 안 돼요.



▷ 주영진 / 앵커 : 선거라는 두 글자 외에는 해석이 안 된다는 게 어떤 뜻입니까?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 지방선거에서 국민 여론조사 결과도 그렇고, 민주당이 패배했다고 그러잖아요. 선거에서 이겼는데 왜 지지율이 떨어져요? 선거에서 졌기 때문에 지지율이 떨어지는 거죠. 2018년 지방선거에서 문재인 정부가, 정부 때죠. 압승을 했죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 압승을 했죠, 그야말로.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 저도 그때 보궐선거에서 국회의원으로.



▷ 주영진 / 앵커 : 송파을.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 다시 했죠. 70%가 넘었어요. 그리고 2020년 총선 이겼잖아요. 그래서 그 이전에 조국 사태다 뭐다고 해서 40% 지지율이 총선 이기고 60%를 훌쩍 넘어섰어요. 이기면 지지율이 올라가게 돼 있습니다. 그다음에 2024년도도 마찬가지죠. 총선에서 이기고 민주당 지지율이 올라갔어요. 야당이었을 때. 이번에는 급전직하했잖아요. 자고 나니까 지지율이 떨어졌어요. 왜냐하면 패배했기 때문에 그렇거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 수적으로는 이긴 건데?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 그래서 양적으로는 이겨도. 저는 이것을 ‘일진이진’. 일낼 수 있는 데도 진 선거고, 이길 수 있는 데도 진 선거다. 일낼 수 있는 데가 어떤 데입니까? 부산 같은 데 보궐선거. 그다음에 대구, 그다음에 경남, 이런 데는 일낼 수 있는 데였거든요. 그다음에 이길 수 있는데, 서울 이길 수 있는 데였고, 평택 국회의원 보궐선거 같은 경우에는 그거는 연대 연합을 잘했으면 이기는 선거.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 그래서 일낼 수 있는 데도 진 선거고, 이길 수 있는 데도 진 선거이기 때문에 ‘일진이진’이 다 된 거예요. 그러니까 이거를 숫자는 이겼으나 내용에서 진 거고, 그러니까 민심이 급전직하하고 떠나게 되는 거죠. 그다음에 선거 관리예요. 선관위 사건도 한몫을 했어요. 이게 민주주의의 꽃이 선거인데 이 시스템이 부실해지고 흔들렸고, 이것을 국민이 목도한 거 아니에요. 그다음에 당 대표 선거예요. 이거를 둘러싸고 이미 지방선거 과정에서도 정청래 대표의 행보를 연임을 염두에 둔 공천이고 행보다. 그래서 전북에 필요 이상으로 많이 갔잖아요. 그래서 그게 연임에 지면 타격이 있겠다, 이런 해석 아닙니까? 비정상적으로 많이 갔어요. 그래서 당 대표 선거를 둘러싼 갈등 양상, 이것이 이 지방선거 과정에서도 엿보였다가 선거 끝나고 또 당 대표 선거 때문에 갈등 양상들이 보여지니까 떨어지는 거예요. 그래서 선거, 선거, 선거 때문에 지금 떨어지는 건데 거기에 당대표라는 당의 책임자가 있고 그렇지 않습니까. 여기는 아무런 책임을 안 지고 오히려 연임 행보를 한다고 하니, 이것이 이제 이후에 어떤 갈등으로 이어지고 여권이 어떻게 될지에 대해서 안 봐도 텔레비전 아니에요. 그래서 지금 굉장히 걱정스럽고 불안하고. 잘못되면 민주당이 통째로 흔들리는 이런 과정으로 가고 있는 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 최재성 전 정무수석이 보시기에, 전망하시기에 이번 전당대회에서 결과적으로 정청래 대표가 되느냐, 김민석 총리가 되느냐. 이건 앞으로 이재명 정부의 거의 뭐 성공하느냐를 가를 수 있는 중대한 분기점이 될 텐데. 만약에 정청래 대표가 된다고 한다면 이건 엄청난 타격이 될 수도 있는 사안이잖아요. 어떻게 보십니까?



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 그렇습니다. 그래서 저는 개인적으로 정청래 대표나 김민석 총리, 이 개인에 대한 평가, 개인 리더십에 대한 평가 이런 걸 떠나서, 정청래 대표가 된다고 하면 일단 출마하는 것 자체가 명·청 대전이거든요. 그런데 정청래 대표가 됐어. 그러면 이후에 당연히 청와대와 당의 갈등이라든가 또 여권의 분열, 충돌, 이런 것들이 불 보듯 뻔하기때문에 예견된 경로로 가게 된다, 정청래의 당선은. 그래서 그거는 총선 승리를 보장할 수가 없고, 총선에서 이기지 못하면 재집권도 어려워지는 거 아니에요. 그래서 어찌 보면 이번 당 대표 선거는 정청래 대표의 당선이 엄청난 갈등을 유발하고 국민들이 제일 불안해하고 싫어하는 것이 여권 내 갈등이거든요. 그런데 이런 초유의 일들이 집권 초에 지금 일어나고 있는데 당선이 됐다. 그러면 총선 실패를 예약하는 거예요. 총선 실패가 된다, 그러면 재집권은 어려워지는 거죠. 그 길로 저는 가는 것이 정청래 대표의 당선이라고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 정청래 대표가 들으면 많이 서운해하겠는데요.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 그래서 개인에 대한, 리더십에 대한 평가라든가 이런 걸 떠나서, 어떻게 보면 초유의 일이 지금 일어나고 있는 건데. 그 당선이 무얼 의미하고 앞으로 어떻게 될 것인지. 그다음에 다음 총선 재집권이 어떻게 이게 연결이 될 것인지는 이거 불 보듯 뻔한 거 아닙니까. 그래서 하는 얘기지 정청래 대표 개인에 대한 어떤 평가나 이런 건 아니다. 그래서 정 대표는 지금 제가 아까도 말씀드렸지만, 선거에서 패배한 것, 그다음에 지지율이 자고 나니까 이렇게 급락한 것. 그런데 회복 조짐 이런 것은 안 보여요. 왜냐하면 갈등이 일어나고 있기 때문에. 그래서 선거라는 두 글자로 해석돼야 하는 이 과정에 당 대표가 치른 선거인데 본인은 연임 도전을 해. 그래서 이런 점에서는 굉장히 불행을 예약하는 그런 주인공, 그게 바로 정청래 당 대표의 출마라고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 최재성 전 정무수석의 현재 여권 내 상황에 대한 분석을 여러분은 어떻게 보셨습니까? 앞으로도 가끔 모셔서 이야기 듣도록 하겠습니다. 잘 들었습니다.



▶ 최재성 / 전 청와대 정무수석 : 감사합니다.



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