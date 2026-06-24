[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● 오세훈·한동훈 광폭행보
박성준 / 더불어민주당 의원
"국민의힘 '장동혁 거취'는 장기 레이스…지켜봐야"
김영우 / 전 국민의힘 의원
"국힘 지지자들, 오세훈·한동훈 행보에 관심 높아져"
최선호 / SBS 논설위원
"오세훈-한동훈 공개 만남, 장동혁 거취 중의 국면과 맞물릴 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 정점식 "거취 질질 끌면 더 분열…의원 총의 장 대표에 전달할 것"
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