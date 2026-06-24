[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● 장동혁 퇴원 일성은?
박성준 / 더불어민주당 의원
"장동혁, 당원·의원들에 선전포고…기강 바로 세우겠다는 것"
김영우 / 전 국민의힘 의원
"장동혁, 선거 결과 책임질 선 이미 넘어"
"장동혁 '퇴진' 일축…국힘 당내 투톱 갈등 이어질 듯"
"장동혁 기자회견 발언, 보수 재건에 찬물 끼얹어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 장동혁 "거취는 당원들이 결정할 문제"…사퇴론 일축
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