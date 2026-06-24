홈플러스 "메리츠, 2천억 대출 거부…정부 나서 달라"

▲ 홈플러스

홈플러스와 홈플러스 일반노조는 오늘(24일) 기업 회생계획과 관련해 정부를 상대로 "파산만은 막아달라"고 촉구했습니다.홈플러스는 이날 일반노조와 공동성명을 내고 "지난해 3월 회생절차에 진입한 후 매장 축소, 슈퍼마켓 사업부 매각 등 자구 노력을 했으나 운영자금 고갈로 최악의 자금난에 직면해 있다"고 밝혔습니다.이들은 "파산만은 면하고자 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 2천억 원의 긴급 운영자금 대출을 요청하고 대주주인 MBK 파트너스는 1천억 원에 대한 연대보증을 제공하기로 했다"며 "메리츠금융그룹이 지원을 거부하고 있다"고 밝혔습니다.이들은 "오는 30일까지 자금이 조달되지 않으면 파산을 피하기 어렵다"며 "64개 매장을 부동산 담보신탁으로 확보한 메리츠는 파산 시 경매를 통해 대출 원리금과 이자까지 1순위로 회수, 1조 8천억 원 이상을 회수한다"고 주장했습니다.이들은 "메리츠금융그룹은 홈플러스가 살아나는 것보다 차라리 파산하는 쪽이 더 큰 이익을 얻는다"면서 "홈플러스와 거래처 직원, 협력업체, 입점업체, 일반 채권자들은 돌이킬 수 없는 막대한 피해를 보게 된다"고 했습니다.이들은 "메리츠금융그룹이 사회적 책임과 포용적 금융 정신을 발휘할 수 있도록 정부 관계 기관에서 소통과 지원을 해달라"고 호소했습니다.홈플러스의 노조는 마트노조 산하 홈플러스 지부, 일반노조 2곳입니다.마트노조 홈플러스지부도 "국가도, 회생법원도 제 할 일을 다하지 않는다면 투기자본이 '먹튀' 하도록 돕는 꼴밖에 되지 않는다"며 "청와대가 (회생법원이 보낸) 의견서에 답하라"고 촉구했습니다.서울회생법원은 전날 홈플러스 관련 채권단과 노조에 오는 30일까지 '2천억 원 자금 조달 계획'을 마련하라는 공문을 발송했습니다.앞서 홈플러스는 슈퍼마켓 부문인 홈플러스익스프레스를 NS쇼핑에 매각하는 데 성공했으나 임금 및 상품대금 지급, 구조조정 등에 필요한 자금 2천억 원이 마련되지 않으면 앞서 제출한 회생계획안 이행이 어려운 상황입니다.홈플러스는 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 2천억 원 규모의 긴급운영자금 대출을 요청하고 있습니다.