[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 민주 당권 경쟁 본격화
박성준 / 더불어민주당 의원
"민주당 당원들과 지지자들 심플해…누가 더 잘하는지 볼 것"
"민주 전당대회 흥행할 것…당내 갈등 풀어내는 여과 과정으로 갈 것"
김영우 / 전 국민의힘 의원
"송영길, 이 대통령과 만찬 통해 정청래 연임 막겠다는 기류 느껴져"
"정청래, 호남·권리당원에 힘을 쏟는 듯"
"이 대통령, 전대 관련 너무 깊이 들어와 있는 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 정청래·김민석 이어 송영길도 대표 출마 저울질…누가 되나?
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글