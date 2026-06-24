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[여담야담] 정청래 "이러쿵저러쿵해도 이대통령 지킬 사람은 나"…대표직 일단 사퇴

조성현 기자
작성 2026.06.24 16:07 수정 2026.06.24 16:11 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● 대표직 사퇴…연임 도전 수순

박성준 / 더불어민주당 의원
"정청래 사퇴의 변, 상당한 위기감 드러내"
"정청래 사퇴의 변, 이 대통령과 '대립각' 의식한 것"
"정청래, 1기 당대표로 '용장' 모습은 충분히 해"
"2기 당대표는 당청정 소통 원활해 성과 내는 당대표로 가야"

김영우 / 전 국민의힘 의원
"정청래, '민주당 적통 세력은 나다' 강조한 것"
"정청래, 보완수사권 전면 폐지 주장…대통령과 각 세우겠다는 것"

최선호 / SBS 논설위원
"정청래 '개혁 강조' 발언, 전당대회 기조 시사한 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
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