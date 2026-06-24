빅뱅, 20주년 월드투어 본격 시동…18개 도시·31회 공연 대장정

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 20주년 월드투어를 향한 기대감을 높이는 새로운 포스터를 공개했다.



YG엔터테인먼트는 24일 빅뱅 공식 SNS를 통해 'BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG' 선예매 리마인드 포스터를 게재했다. 전날 공개된 월드투어 포스터에 이어 또 한 번 새로운 이미지를 선보이며 글로벌 팬들의 관심을 집중시켰다.



이번 공연은 빅뱅 데뷔 20주년을 기념하는 월드투어의 출발점으로, 오랜 시간 이들의 무대를 기다려온 팬들에게 특별한 의미를 지닌다. 특히 약 9년 만에 진행되는 월드투어의 첫 공연이라는 점에서 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.



빅뱅은 오는 8월 21일부터 23일까지 사흘간 고양종합운동장에서 '쿠팡플레이와 함께하는 BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG'을 개최한다. 이후 북미, 유럽, 오세아니아, 아시아 등 전 세계 18개 도시에서 총 31회 공연을 펼치며 글로벌 팬들과 만날 예정이다. 추가 개최 지역도 순차적으로 공개된다.



고양 공연에서는 '거짓말', '하루하루', '판타스틱 베이비(FANTASTIC BABY)', '뱅뱅뱅(BANG BANG BANG)' 등 세대를 아우르며 사랑받아온 히트곡 무대는 물론, 20년간 쌓아온 음악적 역량과 독보적인 공연 연출이 집약된 무대가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.

YG엔터테인먼트는 "빅뱅의 위상에 걸맞은 공연을 선보이기 위해 모든 역량을 집중하고 있다"고 전했다.



한편 24일 진행되는 선예매는 비스테이지 BIGBANG V.I.P MEMBERSHIP 가입자 가운데 사전 인증을 완료한 팬들을 대상으로 진행된다. 일반 예매는 오는 25일 오픈될 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)