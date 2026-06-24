[에디터픽] 시민들 세금 미리 땡겼는데.."아직 중국에" 공중분해 위기

대전시가 도입을 추진 중인 3칸 굴절 차량.



주문한 차량 3대 가운데 현재 대전에 들어온 차량은 단 1대뿐입니다.



나머지 2대는 제작을 마쳤지만, 여전히 중국 현지 공장에 있습니다.



차량을 국내로 들여와 대전시에 납품해야 할 수입 대행사 A사가 사실상 파산 위기에 놓였기 때문입니다.



취재진이 입수한 A사의 최신 연결감사보고서입니다.



회계법인은 심각한 재무 위기와 불확실성을 근거로 '감사의견 거절' 결론을 내렸습니다.



A사는 지난해에만 639억 원의 영업손실을 내며 완전자본잠식 상태에 빠졌습니다.



문제는 대전 시민의 혈세 73억 원이 미리 선지급됐다는 점입니다.



만약 업체의 파산 위기가 현실화 된다면 세금이 공중분해 된다는 우려도 나오고 있습니다.



공공 발주 차량의 납품 지연 논란은 이번이 처음이 아닙니다.



이른바 '다원시스 사태' 당시에도 철도 유관기관들에게 선금을 받은 업체가 수백 대의 전동차 납품을 무기한 지연하면서 논란이 불거졌습니다.



당시 국토교통부 업무보고에서 이재명 대통령도 과도한 선급금 지급 문제를 강하게 지적했습니다.



대전시와 교통공사는 한술 더 떠 80%의 선급금을 지급했고, 국내에서 제조했던 다원시스와 달리 A사는 단순 수입 대행업체라는 점에서 우려가 더 커지고 있습니다.



A사는 이에 대해 회사 재무 사정과 상관없이 국내 인증 절차가 지연돼 납품 일정이 늦어지고 있다고 해명했습니다.



시민 혈세 73억 원이 선금으로 지급된 가운데, 대전시의 대응도 시험대에 오르게 됐습니다.



(영상취재 : 김성수 TJB, 구성 : 윤성식, 제작 : 디지털뉴스부)