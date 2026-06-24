[자막뉴스] "팔 줄 몰라서" 100배 넘게 뛰었다…"공장 증설해" 지금 몇 주 있을까

최근 온라인에 김문수 전 장관이 SK하이닉스 주식으로 100배 수익을 올렸다는 게시물이 올라와 화제가 되고 있습니다.



김 전 장관은 지난해 5월 국민의힘 대선 후보였을 당시 총 5억 4759만 원의 금융자산을 신고했는데, 김 전 장관은 SK하이닉스 주식을 30주, 부인은 10주를 갖고 있는 것으로 확인됐습니다.



김 전 장관은 경기도지사였던 2007년 2월 농협 도청 출장소를 찾아 2만 원대 하이닉스 주식 30주를 샀는데, 하이닉스 주가가 오늘 오후 기준 주당 250만원이 넘는 만큼 주식을 팔지 않고 그대로 가지고 있었다면 100배 가까이 상승한 셈입니다.



당시 노무현 정부는 폐수를 통한 구리 배출을 이유로 하이닉스 공장 증설을 불허했는데, 김 전 장관은 이런 정부의 결정에 반발하는 차원에서 하이닉스 주식을 매수했습니다.



김 전 장관은 당시 "주가도 빠지고 장래가 불투명한 것 같아서 하이닉스를 격려하고 지원하기 위한 의지"라며 "하이닉스에서 연간 배출되는 구리의 양이 돼지 190마리가 연간 배설을 통해 배출하는 구리의 양과 같은데 돼지 사육두수를 줄일 테니 공장 증설을 허용하라"고 요구했습니다.



김 전 장관이 아직 주식을 팔지 않고 갖고 있을 거란 추측이 힘을 받는 이유는 따로 있습니다.



김 전 장관의 측근인 김재원 국민의힘 최고위원이 지난해 한 유튜브 채널에 출연해 "김 전 장관이 지금도 한 10주쯤 갖고 있는데, 그 주식이 얼만지 본인이 모른다"며 "팔 줄 몰라서 못 판 거 같다"고 말했기 때문입니다.



어제 12%가 넘는 하락을 기록했던 SK하이닉스는 오늘은 소폭 반등했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이의선, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)