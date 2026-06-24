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[날씨] 내일 소나기, 제주 · 남해안 · 동해안…'최대 30mm의 비'

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작성 2026.06.24 17:15 조회수
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오늘(24일)도 서쪽 지역은 초여름 더위를 보인 반면 저기압의 영향으로 제주와 남해안, 동해안 지역은 비구름이 지나고 있습니다.

내일 낮까지 이들 지역 5에서 최대 30mm의 비가 이어지겠습니다.

내일 오후부터 모레 새벽 사이에는 대부분 지역에 소나기 가능성이 들어 있는데요.

특히 강원 내륙과 경북 북부에 최대 60mm까지 강하게 쏟아질 수 있겠고 적게는 5mm 정도로 소나기의 특성상 같은 지역 안에서도 강수량의 편차가 클 수 있겠습니다.

내일 소나기가 지나지 않을 때는 구름 사이로 자외선이 매우 강하겠습니다.

내일 아침 기온 서울 19도로 오늘과 비슷하겠고 낮 기온은 서울 28도, 동해안 지역은 동풍의 영향으로 선선한 날씨가 이어지겠습니다.

주말에는 낮 기온이 조금 더 오르면서 30도 안팎의 더위가 예상됩니다.

(임은진 기상캐스터)
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