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"닥치고 지어야…호남 반도체 클러스터 논의 마무리 단계"

강청완 기자
작성 2026.06.24 17:09 조회수
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<앵커>

김용범 청와대 정책실장이 부동산 대책과 관련해 주택을 "닥치고 지어야" 한다면서 공급 확대 필요성을 강조했습니다. 반도체 클러스터를 용인 등 수도권 외에, 호남을 비롯한 지방에 추가로 짓는 문제에 대해서는 논의가 마무리 단계라고 밝혔습니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

관훈토론회에 참석한 김용범 청와대 정책실장은 부동산 대책과 관련해 "닥치고 지어야 한다"면서 공급의 중요성을 강조했습니다.

[김용범/청와대 정책실장 : (주택을) 닥치고 지어야죠. 닥치고.]

폐교 등 공공분야가 가진 부지 가운데 주택을 지을 수 있을 만한 땅은 샅샅이 찾으려 한다면서 중앙정부와 서울시가 함께 머리를 맞대고 공급을 위한 특단의 대책을 마련해야 한다고 말했습니다.

[김용범/청와대 정책실장 : 경마장도 그렇고 (정부)부처도 그렇고 그러면 다 그렇게 (개발을) 반대하시면 청년들 어디 가서 삽니까?]

김 실장은 또 부동산 보유세 등 세제 개편에 대해서는 "납득할 수 있는 수준으로 정하려 한다"면서 공개 토론 등 다양한 의견 수렴을 통해 신중하게 정책을 결정하겠다고 말했습니다.

김 실장은 호남 등 지방에 제 2 반도체 클러스터, 즉 집합단지 조성이 검토되는 것과 관련해서는 사실상 확정을 앞둔 단계라고 밝혔습니다.

[김용범/청와대 정책실장 : 논의가 거의 이제 후반부에 와서 마무리되는 단계가 다가오고 있어서, 이제 확정이 되면 국민들께 설명드리는 그런 그 자리를 마련하려고 하고 있고….]

다만 현재 경기도 용인에 건설 중인 클러스터가 이전하는 것은 아니고 새로운 클러스터가 추가되는 개념이라면서 수도권에는 더 지으려고 해도 땅과 전력, 용수가 부족한 상태라고 설명했습니다.

(영상편집 : 박지인)
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