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"특검 · 재선거 관철…거취 당원이 결정"

손형안 기자
작성 2026.06.24 17:08 조회수
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<앵커>

국민의힘 장동혁 대표가 건강 악화로 입원한 지 6일 만에 국회에 돌아왔습니다. 장 대표는 참정권 회복 특검과 재선거를 반드시 관철하겠다고 말하면서, 자신을 향한 사퇴 요구엔 당원들이 결정할 문제라고 선을 그었습니다.

손형안 기자가 전해드립니다.

<기자>

6·3 지방 선거 이후 피로 누적 등으로 인한 건강 악화를 호소하며 입원했던 국민의힘 장동혁 대표가 엿새 만에 퇴원해 당무에 복귀했습니다.

국회에서 기자회견을 연 장 대표는 지방 선거 책임론과 연결돼 있는 자신의 거취 문제에 대해서 당원들이 결정할 사안이라며 사실상 사퇴 의사가 없음을 분명히 했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 당 대표 마음대로 결정할 수 있는 문제가 아니고, 몇몇 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아닙니다.]

거취 문제를 둘러싸고 당내 불협화음이 터져 나오고 있는 상황을 놓곤, "정권과 싸우기에도 힘이 부치는 마당에 무가치한 갈등으로 힘을 소진하고 있다"고 평가했습니다.

장 대표는 투표용지 부족 사태와 관련해 "참정권 회복 특검에 집중하고, 재선거에 힘을 모아야 할 때"라고 강조했습니다.

이에 대해 친한동훈계 박정훈 의원은 SNS에 "패장이 이런 뻔뻔함을 보인 적은 정당사에 없었다"며 "적어도 당원들에게 재신임이라도 물어야 한다"고 반발하는 글을 올렸습니다.

이런 가운데, 오세훈 서울시장은 오늘(24일) 오전 국회에서 열린 6·3 지방선거 관련 토론회에 참석해서는 질서 있는 장동혁 퇴진론에 힘을 실었습니다.

오 시장은 서두르다 보면 부작용만 생긴다며 이 과정에서 당 중진들이 역할을 해줄 것을 당부했습니다.

오 시장은 "원내 중심 정당으로 가야 불필요한 갈등이 없을 것"이란 말도 했는데, 장 대표와 연일 다른 메시지를 내고 있는 정점식 원내대표 측에 힘을 실어준 거라는 해석도 나왔습니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 박선수)
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