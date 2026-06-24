UFC 고석현, 8개월 만의 복귀전…레보스노야니 만나 3연승 도전

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▲ UFC 3연승에 도전하는 고석현

'코리안 타이슨' 고석현(32)이 세계 최고 종합격투기 단체 UFC 무대에서 3연승에 도전합니다.고석현은 다음 달 19일 미국 오클라호마주 오클라호마시티 페이컴 센터에서 열리는 'UFC 파이트 나이트: 뒤 플레시 vs 우스만' 웰터급 경기에서 장폴 레보스노야니와 주먹을 맞댑니다.고석현은 지난해 11월 필 로(미국)에게 승리한 뒤 8개월 만에 경기를 치릅니다.애초 지난 2월 자코비 스미스(미국)와 맞붙을 예정이었으나 갈비뼈 부상으로 경기가 무산되면서 옥타곤 복귀가 미뤄졌습니다.오는 8월 결혼을 앞둔 고석현은 이번 경기에서 승리한 뒤 홀가분하게 신혼여행을 떠나겠다는 각오입니다.두 선수의 대결은 서로 다른 그래플링 스타일의 충돌로 기대를 모읍니다.고석현은 어릴 적부터 수련한 유도를 기반으로 2017년 국제삼보연맹(FIAS) 세계선수권 대회에서 금메달을 목에 건 탄탄한 그래플러입니다.이전 2경기에서 10번의 테이크다운을 성공시키고, 30분의 경기 시간 중 23분 25초 동안 상대를 통제하는 압도적인 컨트롤 능력을 뽐냈습니다.브라질리안 주짓수(BJJ) 블랙벨트인 레보스노야니는 공격적인 성향의 파이터입니다.주짓수 창시자 엘리우 그레이시로부터 배우고 UFC 초대 챔피언 호이스 그레이시의 코치로 활동했던 아버지로부터 격투기 조기교육을 받았습니다.10번의 승리 중 8번(서브미션 5회·TKO 3회)을 피니시로 장식할 만큼 결정력이 뛰어납니다.최근 고석현은 스승인 '스턴건' 김동현과 함께 굵직한 훈련 일정을 소화하며 만반의 준비를 마쳤습니다.아일랜드로 건너가 코너 맥그리거와 훈련을 진행한 데 이어, 최근에는 전 UFC 웰터급 챔피언 타이론 우들리를 한국으로 초청해 기량을 다듬었습니다.이번 대회 메인이벤트에서는 전 UFC 챔피언들 간의 맞대결이 펼쳐집니다.전 UFC 미들급 챔피언 드리퀴스 뒤 플레시(남아공)와 전 웰터급 챔피언 카마루 우스만(미국·나이지리아)이 미들급에서 격돌합니다.(사진=UFC 제공, 연합뉴스)