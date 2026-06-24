'1만 3천 번' 신고 전화…대뜸 욕설에 고성까지

▲ 전북자치도소방본부 119종합상황실

119에 반복적으로 전화를 걸어 업무를 방해한 상습 신고자들이 경찰에 고발됐습니다.전북자치도소방본부는 긴급 상황과 무관한 내용을 반복적으로 신고해 119종합상황실 업무에 지장을 준 A(40대) 씨와 B(40대) 씨 등 2명을 형사고발 했다고 밝혔습니다.A 씨는 2024년부터 최근까지 약 2년 6개월 동안 119에 1만 3천여 차례 전화를 걸어 욕설하거나 소리를 지르고, 아무 말을 하지 않는 방식 등으로 업무를 방해했습니다.지난달에는 하루 5시간 동안 184차례 전화를 걸어 약 100초마다 한 번꼴로 신고하기도 했습니다.B 씨는 올해 상반기에만 2천700여 차례 문자 신고를 보내는 등 하루 평균 17건가량의 불필요한 신고를 남발한 것으로 파악됐습니다.도 소방본부는 이들이 거짓 화재를 꾸며내는 등 허위 신고를 하지는 않았으나, 정신건강복지센터 등 관계기관과 협조를 통한 계도 활동에도 비긴급 신고를 멈추지 않았다고 설명했습니다.이어 긴급한 신고 접수와 대응체계 운영 등에 지장을 초래한다고 판단해 형사고발을 결정했다고 전했습니다.도 소방본부 관계자는 "비긴급 신고가 반복되면 긴급상황에 대한 신고접수가 지연될 수 있다"며 "상습적인 비긴급 신고에 대해 엄정하게 대응하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)