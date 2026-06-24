스펜스, 성범죄 혐의 파티와 악수 거부 논란…가나 감독은 부인

▲ 제드 스펜스(왼쪽에서 6번째 흰색 유니폼)가 토머스 파티와(왼쪽에서 5번째 노란색 유니폼)의 악수를 거부한 장면.

잉글랜드 축구대표팀 수비수 제드 스펜스(25)가 성범죄 혐의로 기소된 가나 미드필더 토마스 파티(33)와 경기 전 악수를 피한 듯한 장면이 포착됐습니다.AP통신은 오늘(24일) 미국 매사추세츠주 폭스버러 질레트 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 L조 잉글랜드와 가나의 경기 전 악수 대열에서 이 같은 장면이 나왔다고 보도했습니다.SNS에 확산한 영상엔 스펜스가 파티 앞뒤 선수와는 악수했지만, 파티가 지나갈 때는 손을 주머니에 넣은 것처럼 보이는 모습이 담겼습니다.파티는 2020년부터 2025년 사이 여성 4명과 관련해 성폭행·강간 혐의를 받고 있습니다.파티는 오는 11월 이후 영국 런던에서 재판받을 예정이며, 혐의를 전면 부인하고 있습니다.캐나다는 이 혐의와 관련해 파티가 가나의 조별리그 1차전 파나마전에 출전하기 위해 신청한 비자 발급을 거부했습니다.가나 외교부는 무죄추정 원칙을 들어 캐나다 연방법원에 항소했지만, 기각되면서 파티의 파나마전 출전은 결국 무산됐습니다.그러나 미국 입국은 허용되면서 이날 잉글랜드전에 선발 출전했습니다.이날 파티가 경기 도중 공을 잡을 때마다 관중석에선 야유가 나왔습니다.카를로스 케이로스 가나 감독은 경기 후 악수 거부 논란에 대해 부인했습니다.그는 "그런 일은 일어나지 않았다"며 "우리는 축구에 정치적 논란을 끌어들이려는 사람들과 함께하지 않겠다. 경기장 안에서는 축구가 지켜져야 한다"고 말했습니다.한편 스펜스는 지난달 잉글랜드 프리미어리그 경기 도중 턱뼈가 부러지는 부상을 당해 이번 월드컵에서 로보캅을 연상시키는 안면 보호대를 착용하고 뛰고 있습니다.그는 "나는 턱이 아니라 발로 축구를 한다"고 말하며 생애 첫 월드컵에 대한 포부를 밝혔습니다.(사진=인스타그램 캡처, 연합뉴스)