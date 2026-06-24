경찰, 개표소 출입 홀로 막은 '올다르크' 신원 확인·출석 요구

▲ 서울올림픽공원 개표소 진입 막은 여성

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시작된 개표소 봉쇄 시위가 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에서 이어지는 가운데, 경찰이 체육단체 직원들의 경기장 내 사무실 진입을 홀로 막았던 여성의 신원을 확인했습니다.서울 송파경찰서는 지난 16일 성조기를 몸에 두른 채 잠실 개표소인 핸드볼경기장 출입구 앞을 점거했던 30대 여성에게 출석을 요구했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.이 여성은 당시 시위 참가자들과 국민의힘 장동혁 대표가 체육단체 측의 경기장 진입에 합의한 뒤, 실제로 안에 들어가려 하자 경기장 문을 붙잡고 버티며 2시간가량 입구를 막았습니다.장 대표와 유승민 대한체육회장 등이 설득에 나섰지만, 그는 개표소 내 투표지·투표함에 대한 보전 절차가 먼저 이뤄져야 한다며 물러서지 않았고 결국 진입은 무산됐습니다.강성 보수 커뮤니티에서는 개표소 진입을 홀로 막은 이 여성을 두고 올림픽공원 잔다르크의 줄임말인 올다르크라 부르며 추앙하는 움직임이 나타났습니다.경찰은 해당 여성뿐 아니라 체육단체 직원들의 사무실 출입을 방해한 이들을 채증 자료를 바탕으로 특정한 뒤, 차례로 업무방해 혐의를 적용해 수사를 진행하고 있습니다.