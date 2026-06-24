마약류 투여 환자 2년째 2천만 명 넘어…ADHD약 처방 급증

▲ 프로포폴

의료용 마약류를 처방받은 환자 수가 2년 연속 2천만 명을 넘은 것으로 나타났습니다.식품의약품안전처와 한국의약품안전관리원은 이러한 내용이 담긴 '2025년 의료용 마약류 취급현황 통계'를 발표했습니다.통계는 약국과 의료기관, 동물병원 등 국내 마약류 취급자 49,117곳이 지난해 마약류 통합관리 시스템에 보고한 정보를 기반으로 작성됐습니다.지난해 건강검진 등의 목적으로 의료용 마약류를 처방받은 환자는 2,020만 명이었습니다.처방 건수는 약 1억 건, 처방량은 19억 5,724만 개로 집계됐습니다.마약류 처방 환자는 2천1만 명이었던 2024년 대비 0.9% 증가했습니다.처방량은 전년 대비 1.6% 늘었습니다.마약류 처방 환자를 연령대별로 보면 50대가 20.5%로 가장 많았습니다.이어 60대 19.6%, 40대 18.9% 순이었고, 전체 환자에서 40∼60대가 차지하는 비율이 59%였습니다.마약류 투여 환자 중 1,262만 명은 프로포폴 등 마취제를 처방받았고, 972만 명은 미다졸람과 졸피뎀 등 최면 진정제를 투여받은 것으로 나타났습니다.특히 지난해 처방된 의료용 마약류 중에선 '공부 잘하게 해주는 약'으로 잘못 알려진 ADHD 치료제의 증가세가 두드려졌습니다.지난해 ADHD 치료제를 처방받은 환자 수는 39만 2천 명으로 전년 대비 16.2% 증가했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)