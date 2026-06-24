"대한민국" 외친 이정후, 시즌 5호 홈런 포함 타율 0.331로 타격 2위 유지

▲ 샌프란시스코 자이언츠 이정후

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 일주일 만에 올 시즌 5호째 홈런포를 가동했습니다.이정후는 오늘(24일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 애슬레틱스와 홈 경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 1득점 1타점 1볼넷 1도루를 올렸습니다.이로써 이정후는 홈런과 도루를 모두 시즌 5개째로 늘렸습니다.또 올 시즌 27번째 멀티히트를 작성했습니다.시즌 타율은 0.327에서 0.331(266타수 88안타)로 올라 리그 타격 2위를 유지했습니다.리그 타격 선두 오토 로페스(마이애미 말린스)는 이날 멀티히트를 기록해 시즌 타율을 0.337(312타수 105안타)로 올렸습니다.이정후는 첫 타석부터 장타력을 뽐냈습니다.2회말 1사에서 상대 선발 에런 시베일의 2구째 시속 142㎞ 커터가 가운데로 몰리자 그대로 받아쳐 우중간 담장을 넘겼습니다.비거리 126ｍ짜리 솔로포로, 팀의 선취점이자 결승점이 된 올 시즌 5호 홈런이었습니다.이정후는 홈런 이후 더그아웃으로 들어와 카메라를 향해 박수와 함께 "대한민국"을 외치며 25일 남아프리카공화국과 조별리그 A조 최종전을 치르는 한국 축구대표팀에 대한 응원을 건넸습니다.2-1로 앞선 4회말 1사에선 빠른 발로 안타를 만들어냈습니다.다시 시베일을 맞아 볼카운트 2볼 2스트라이크에서 6구째 시속 122㎞짜리 바깥쪽 높은 커브를 받아 쳐 유격수 쪽 내야 안타로 출루했습니다 6회말에는 선두 타자로 나서 상대 두 번째 투수 맷 크룩에게 볼넷을 골라낸 뒤 2루 도루까지 성공했습니다.올 시즌 5호 도루였습니다.하지만 후속타가 나오지 않아 홈을 밟진 못했습니다.3-1로 앞선 7회말 1사 1, 2루 기회에선 1루수 땅볼에 그쳤습니다.샌프란시스코는 3-1로 이기면서 3연패를 끊어냈습니다.32승 46패, 승률 0.410으로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했습니다.샌디에이고 파드리스 송성문은 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 애틀랜타 브레이브스와 홈 경기에서 9번 타자 2루수로 나와 3타수 1안타 1득점 1타점 1볼넷 1도루를 기록했습니다.전날에 이어 이틀 연속 도루에 성공한 송성문은 시즌 도루를 6개로 늘렸습니다.시즌 타율은 0.208(53타수 11안타)로 올랐습니다.송성문은 1-4로 뒤진 2회말 1사 1, 2루에서 상대 선발 JR 리치의 5구째 낮게 떨어지는 143㎞ 체인지업을 밀어 쳐 좌전 적시타로 연결했습니다.이어진 1사 2, 3루에서 사마드 테일러의 내야 안타와 상대 유격수의 송구 실책이 이어지면서 홈을 밟았습니다.4회말 1사에선 볼넷으로 출루한 뒤 곧바로 2루를 훔쳤습니다.6회말엔 1루수 뜬공, 9회말엔 좌익수 뜬공에 그쳤습니다.애틀랜타 김하성은 연장 10회초 승부치기 때 대주자로 출전했지만, 타석에 서지 못했습니다.샌디에이고는 10회말 매니 마차도의 끝내기 중전 안타로 7-6으로 이겼습니다.41승 37패, 승률 0.526으로 NL 서부지구 2위를 유지했습니다.3연패에 빠진 애틀랜타는 48승 30패, 승률 0.615로 NL 동부지구 선두를 지켰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)